За ночь с улиц Екатеринбурга вывезли 10 тысяч тонн снега

В ночь на субботу в уборке магистралей было задействовано 316 единиц техники. Фото: Галина Соловьева

В Екатеринбурге продолжается ликвидация последствий мощных снегопадов, обрушившихся на город на этой неделе. Минувшей ночью с улиц уральской столицы вывезли 10 тысяч тонн снега.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, накануне днём при помощи 185 единиц техники и 328 дорожных рабочих из города было вывезено 3 818 тонн снега.

В ночь на субботу в уборке магистралей задействовали 316 единиц техники (36 комбинированных дорожных машин, 37 тракторов, 14 снегопогрузчиков, 21 фронтальный погрузчик, 165 самосвалов, 26 грейдеров, 8 шнекороторов, 6 бульдозеров и 3 автомобиля УАЗ). Также на улицы вышло 125 рабочих. На полигоны вывезено 10 083 тонны снежной массы. Таким образом, за сутки с улиц Екатеринбурга вывезено около 14 тысяч тонн снега.

Для борьбы с гололёдом израсходовано 57 тонн противогололёдных материалов и 113 тонн мелкофракционного щебня.В субботу, 23 января, в расчистке города задействуют 298 дорожных рабочих и 134 единицы спецтехники.

Напомним, ранее на этой неделе в Екатеринбурге из-за обильных снегопадов практически ежедневно возникали серьёзные дорожные заторы. Пробки доходили о 10 баллов, фиксировались десятки ДТП. Несмотря на то, что каждую ночь коммунальные службы вывозили с улиц порядка 10 тысяч тонн снега, горожане в соцсетях выражали недовольство качеством уборки снега.

В ходе проверки, прокуратура выявила многочисленные нарушения в содержании дорог Екатеринбурга. Временно исполняющему полномочия главы города Алексею Орлову было внесено представление с требованием исправить недостатки.

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