Алексей Орлов проинспектировал объект Всемирных студенческих игр

11 ноября в Историческом сквере Екатеринбурга были запущены часы обратного отсчёта до Универсиады-2023. Фото: Галина Соловьёва.

Алексей Орлов провёл выездное совещание на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Калининец». Временно исполняющий полномочия главы Екатеринбурга проинспектировал объект Всемирных студенческих игр.

Как сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы, в выездном совещании приняли участие профильные заместители главы города, руководители отраслевых и территориальных подразделений мэрии. Главной темой поездки стала подготовка спортивного комплекса и гостевого маршрута на Эльмаше к проведению Всемирных студенческих игр ФИСУ 2023 года.

В рамках международных состязаний на территории «Калининца» запланированы соревнования по лёгкой атлетике.По словам Алексея Орлова, на площадке предстоит провести масштабную реконструкцию: такое поручение дал губернатор Евгений Куйвашев.

Также делегация проехала по нескольким магистралям района для определения оптимального гостевого маршрута и приведения его в порядок.В частности, на ул. Краснофлотцев планируется снос ветхого и аварийного жилья, на ул. Баумана службы благоустройства заменят зелёные насаждения. Кроме того, по всему маршруту будут отремонтированы улично-дорожная сеть и фасады зданий.

Алексей Орлов подчеркнул, что о всех принятых решениях будет доложено Евгению Куйвашеву, после чего начнётся их реализация.

«Имея развитую инфраструктуру — Дворец водных видов спорта, Дворец дзюдо, спортивные и гостевые объекты в каждом районе, Екатеринбург станет точкой притяжения для проведения самых значимых международных мероприятий. Все оставшиеся после Всемирных студенческих игр объекты будут служить на благо горожан», — подвёл совещания Алексей Орлов.

Напомним, 11 ноября в Историческом сквере Екатеринбурга были запущены часы обратного отсчёта до Универсиады-2023. На мероприятии в том числе присутствовали талисманы студенческих Игр.

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