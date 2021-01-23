В МВД пообещали расследовать каждый факт провокации против полиции на незаконных акциях

МВД России выступило с комментарием относительно несанкционированных акций, проходящих в России 23 января. фото: Павел Ворожцов

МВД России выступило с комментарием относительно несанкционированных акций, проходящих в России 23 января. В ведомстве пообещали отдельно расследовать каждый факт провокации против полиции.

«МВД России предупреждает граждан, планирующих принять участие в несанкционированных публичных мероприятиях, что каждый факт провокационных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих охрану общественного порядка, либо неподчинения их законным требованиям будет отдельно расследован и получит соответствующую правовую оценку», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, 23 января в России проходят акции в поддержку Алексея Навального. Шествие прошло в том числе и в Екатеринбурге. По подсчётам корреспондентов «Облгазеты», в колонне прошло около 5 тысяч человек. Предполагалось, что шествие начнётся в 14:00 от входа на стадион «Динамо». Но фактически колонны выдвигались прямо от одноимённой станции метро.

Колонна растянулась на несколько километров. Сначала акция проходила достаточно спокойно. Силовики несколько раз по громкоговорителю предупреждали участников шествия о том, что данное мероприятие незаконно и они могут быть привлечены к ответственности.

Ближе к 16:00 участников акции начали вытеснять с площади у Театра драмы сотрудники ОМОНа. Местные СМИ сообщают о нескольких задержанных.