Умер заразившийся коронавирусом телеведущий Ларри Кинг

О смерти Ларри Кинга сообщается на официальной странице телеведущего в Twitter. Фото: скриншот записи в Twitter

Скончался американский телеведущий Ларри Кинг. Ранее у знаменитого журналиста диагностировали коронавирус.

О смерти Ларри Кинга сообщается на официальной странице телеведущего в Twitter. Известный по шоу «Larry King Live» ведущий скончался в возрасте 87 лет в одной из клиник Лос-Анджелеса.

Американский тележурналист Ларри Кинг (настоящее имя — Лоуренс Харви Зейгер) родился 19 ноября 1933 в районе Бруклин, Нью-Йорк. С 1985 по 2010 год вёл ток-шоу «Larry King Live» на телеканале CNN. В 2012—2021 годах вёл программу Larry King Now.

Лауреат премии Эмии, двух премий Пибоди и десятикратный призёр Cable ACE.

В начале января стало известно, что телеведущий Ларри Кинг попал в больницу с положительным результатом теста на коронавирус.