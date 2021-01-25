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Общество
25 января 2021, 09:15

В парке Маяковского в Екатеринбурге пройдёт Спортивная студенческая ночь

Каток в парке Маяковского

В ЦПКиО отметили, что каток сегодня откроется с 17:00. Фото: парк Маяковского

25 января в парке Маяковского пройдёт Спортивная студенческая ночь. Вход на каток для студентов и Татьян будет бесплатным.

Программа стартует в 18:00. Посетителей ждут массовое катание, определение "самой катающейся" команды, конкурсы среди студентов на ледовой площадке, призы, выступление от DJ Just. В ЦПКиО отметили, что каток сегодня откроется с 17:00.

Напомним, что каток в этом году залили на территории фан-зоны, которая ещё не использовалась под зимние развлечения. Общая площадь ледяной поверхности составила 12 500 кв. метров, что в три раза больше катка, который раньше работал в центральной части ЦПКиО.

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Фото: программа
Областная газета Свердловской области

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