Свердловским УК напомнили об обязанности чистить крыши от снега

Свердловским УК и ТСЖ напомнили об обязанности чистить крыши от снега. Фото: Павел Ворожцов.

В Свердловской области ожидаются резкие перепады температур, на неделе потеплеет до +2 градусов. В связи с этим в Госжилстройнадзоре напомнили о необходимости чистить крыши, не дожидаясь таяния снега.

Соответствующая информация уже направлена в адрес управляющих компаний и товариществ собственников жилья. Чтобы не допустить схождение с крыш домов снежных масс и падения сосулек, УК и ТСЖ поручено проверить состояние вверенного им жилфонда.

Кроме того, УК и ТСЖ отвечают и за придомовые территории. Они обязаны регулярно очищать внутридворовые проезды и тротуары, крышки колодцев и пожарных гидрантов, сообщает департамент информполитики региона.

При отсутствии уборки во дворах свердловчанам рекомендуется обратиться в свою управляющую компанию. В случае её бездействия жалобу необходимо направить в администрацию муниципалитета или в Госжилстройнадзор.

Стоит отметить, что с самовольно установленных козырьков балконов снег убрать обязаны установившие их собственники.