Темы дня

Общество
25 января 2021, 15:29

В Екатеринбурге затопившая гостиницу «Эрмитаж» компания заплатит штраф

гостиница «Эрмитаж»

В Екатеринбурге затопившая гостиницу «Эрмитаж» компания заплатит штраф. Фото: Яндекс.Карты.

В Екатеринбурге АО «Трест Уралтрансспецстрой» оштрафовано на 200 тысяч рублей за затопление подвалов объекта культурного наследия. Речь идёт о гостинице «Эрмитаж» (ул. Малышева, 56), где однажды останавливался Маяковский.

Установлено, что в 2020 году строительная компания проводила капремонт улицы Горького (от Малышева до Куйбышева). При выполнении земляных работ, которые велись вплотную к цоколю исторического здания, произошло затопления объекта.

Постановлением Ленинского районного суда Екатеринбурга АО назначен штраф в размере 200 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Интересно!

После революции большинство екатеринбургских гостиниц было закрыто – часть из них стали общежитиями. Гостиница «Эрмитаж» была исключением, она продолжала работать, только поменяла название на революционное – «Спартак». Именно в ней с 26 по 30 января 1928 года останавливался русский поэт Владимир Маяковский.

Читайте также:

В Екатеринбурге утверждены границы гостиницы «Эрмитаж».

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
25.01.2021, 20:10 / Общество
Гендиректор "Роскосмоса" объяснил, почему Россия не участвует в лунном проекте США
25.01.2021, 19:11 / Общество
Число новых автобусов, которые получит Екатеринбург в 2021 году, увеличили до 60
25.01.2021, 18:10 / Общество
УрФУ начнёт промышленный выпуск радиофармпрепаратов в 2021 году
25.01.2021, 18:05 / Общество
Лучшим профессорам и преподавателям свердловских вузов вручили премии до 300 тысяч рублей
25.01.2021, 17:19 / Общество
Владимир Путин впервые прокомментировал видео о дворце в Геленджике