В Екатеринбурге затопившая гостиницу «Эрмитаж» компания заплатит штраф. Фото: Яндекс.Карты.

В Екатеринбурге АО «Трест Уралтрансспецстрой» оштрафовано на 200 тысяч рублей за затопление подвалов объекта культурного наследия. Речь идёт о гостинице «Эрмитаж» (ул. Малышева, 56), где однажды останавливался Маяковский.

Установлено, что в 2020 году строительная компания проводила капремонт улицы Горького (от Малышева до Куйбышева). При выполнении земляных работ, которые велись вплотную к цоколю исторического здания, произошло затопления объекта.

Постановлением Ленинского районного суда Екатеринбурга АО назначен штраф в размере 200 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Интересно! После революции большинство екатеринбургских гостиниц было закрыто – часть из них стали общежитиями. Гостиница «Эрмитаж» была исключением, она продолжала работать, только поменяла название на революционное – «Спартак». Именно в ней с 26 по 30 января 1928 года останавливался русский поэт Владимир Маяковский.

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