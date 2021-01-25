Летний отдых на юге России подорожал на 10%

Самым популярным для бронирования у россиян остаётся Краснодарский край. Фото: Галина Соловьёва

В Ассоциации туроператоров России заявили, что отели на курортах юга России повысили цены в среднем на 10% по сравнению с 2020 годом. При покупке туров по акции раннего бронирования в январе россияне потратят в среднем в 70-100 тысяч рублей на двоих с перелётом.

Без перелёта путёвки сейчас в среднем стоят 30-60 тысяч рублей. При этом объёмы продаж летних туров к коцу января выросли на 10-15%.

"На общий прирост повлиял и опыт прошлого лета, когда в разгар сезона у туристов возникали большие сложности с выбором подходящих отелей, и опасения туристов в части неопределённости с открытием зарубежных курортов", - рассказали в АТОР.

Отмечается, что самым популярным для бронирования у россиян остаётся Краснодарский край с долей в продажах 60-70%. Внутри этого направления лидируют Сочи и Анапа. Второе место у Крыма (лидирует Ялта), третье - у санаториев Кавминвод. Некоторые россияне хотят также поехать в Калининградскую область этим летом.

С конца марта-2021 туроператоры прогнозируют дальнейший рост цен на пляжный отдых в России.

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