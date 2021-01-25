Ледовый городок в Нижнем Тагиле демонтируют раньше срока из-за потепления. Фото: мерия Нижнего Тагила, Илья Колесов.

В Нижнем Тагиле начали демонтировать ледовый городок. Театральную площадь полностью освободят к 27 января.

Изначально разбор городка был запланирован на конец месяца. Однако из-за резкого потепления власти Нижнего Тагила приняли соответствующее решение.

Сегодня подрядчик уберёт световое оборудование праздничной площадки, а завтра – горки и ледовые скульптуры, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Напомним, ледовый городок в Нижнем Тагиле был выполнен по мотивам «Сказки о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и прекрасной царевне Лебеди». Его строительство началось 1 декабря.

На создание сказочного городка ушло порядка 900 кубометров льда. Для украшения 18-метровой ели был приобретён гигантский световой шатёр диаметром 40 метров и новая динамическая гирлянда. Ещё 322 погонных метра гирлянд использованы для подсветки территории.

Общая стоимость всех элементов светового оформления составила порядка 13 млн рублей. После окончания демонтажа всё оборудование будет передано на хранение в МБУ «Сигнал-3».

Добавим, на прошлой неделе закрылся главный ледовый городок Екатеринбурга. За время работы его посетили 30 тысяч человек. Это в 20 раз меньше, чем в прошлом году.