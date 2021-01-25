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25 января 2021, 16:51

Владимир Путин заявил о возможности постепенно снимать ограничения по COVID-19

Владимир Путин

Глава государства выразил мнение, что эпидемиологическая ситуация в России стабилизировалась. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране сложилась ситуация, которая позволяет постепенно снимать введённые из-за COVID-19 ограничения. Об этом он сказал на встрече со студентами в формате видеотрансляции.

Глава государства выразил мнение, что эпидемиологическая ситуация в России стабилизировалась.

"Это даёт возможность аккуратно снимать введённые ограничения, возвращаться к нормальному учебному ритму", - заявил президент.

Он добавил, что утром 25 января ознакомился с докладами по эпидемиологической ситуации в России, согласно которым ежедневное число выздоровевших пациентов стабильно превышает число новых заболевших. Кроме того, количество заражённых постепенно уменьшается. Напомним, за прошедшие сутки в России коронавирус подхватили 19 290 человек.

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