Владимир Путин заявил о возможности постепенно снимать ограничения по COVID-19

Глава государства выразил мнение, что эпидемиологическая ситуация в России стабилизировалась. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране сложилась ситуация, которая позволяет постепенно снимать введённые из-за COVID-19 ограничения. Об этом он сказал на встрече со студентами в формате видеотрансляции.

Глава государства выразил мнение, что эпидемиологическая ситуация в России стабилизировалась.

"Это даёт возможность аккуратно снимать введённые ограничения, возвращаться к нормальному учебному ритму", - заявил президент.

Он добавил, что утром 25 января ознакомился с докладами по эпидемиологической ситуации в России, согласно которым ежедневное число выздоровевших пациентов стабильно превышает число новых заболевших. Кроме того, количество заражённых постепенно уменьшается. Напомним, за прошедшие сутки в России коронавирус подхватили 19 290 человек.