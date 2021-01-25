Стало известно, когда откроют парковку на главной площади Екатеринбурга. Фото: Алексей Кунилов.

В Екатеринбурге завершаются работы по расчистке площади 1905 года. На месте ледового городка вновь появится парковка.

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе мэрии, сотрудники Верх-Исетского ДЭУ вывезут остатки льда и почистят площадь во вторник в первой половине дня. В связи с этим ожидается, что парковка откроется завтра, 26 января, после завершения всех работ.

Добавим, главный ледовый городок Екатеринбурга закрылся 17 января, после проведения ежегодного фестиваля "Ледовый штурм". За время работы площадку посетили 30 тысяч человек. Это в 20 раз меньше, чем в прошлом году. "ОГ" рассказывала и показывала, как проходит демонтаж.

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