Владимир Путин впервые прокомментировал видео о дворце в Геленджике

По мнению Владимира Путина, видео Алексея Навального является компиляцией и качественным монтажом. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин впервые высказался по поводу видео главы Фонда борьбы с коррупцией, блогера Алекся Навального о дворце в Геленджике, владение которым он приписывает главе государства. Российский лидер заявил, что эта собственность не принадлежит ему или его родственниками.

"Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало", - сказал глава государства во время встречи со студентами.

По мнению Владимира Путина, видео Алексея Навального является компиляцией и качественным монтажом, "запущенным в интернет, чтобы попытаться промыть людям мозги". Он отметил, что знает далеко не всех людей, упомянутых главой ФБК в своём расследовании.

При этом российский лидер уточнил, что не смотрел видео полностью, только отдельные отрывки, которые ему показывали помощники.

Ранее видеоматериал прокомментировал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил, что главе государства "вменяется то, чего не существует".

Напомним, в начале прошлой недели ФБК опубликовал расследование "Дворец для Путина", в котором говорится о якобы построенном за 100 млрд рублей комплексе резиденций под Геленджиком.

17 января Алексей Навальный вернулся в Россию из Берлина, где проходил реабилитацию после отравления. Во время прохождения погранконтроля в московском аэропорту Шереметьево блогера задержали. Позже его заключили под стражу на 30 суток до 15 февраля.