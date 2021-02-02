За пять лет число банкротов на Среднем Урале выросло почти в 200 раз

Если долг человека не превышает 500 тысяч рублей, то он может объявить себя банкротом без суда, подав заявление через МФЦ. В прошлом году в России было подано 6 416 таких заявлений, но к рассмотрению приняли лишь 1 849. Фото: Павел Ворожцов

В прошлом году в Арбитражный суд Свердловской области поступило 5 066 заявлений о банкротстве физических лиц и индивидуальных предпринимателей – почти вдвое больше, чем в 2019 году. Причём львиная доля заявлений была подана самими должниками. Журналист «Облгазеты» разобрался, почему уральцы всё чаще стремятся стать банкротами по собственному желанию и что даёт им этот статус.

Картина в цифрах

Действие Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», принятого в 2002 году, распространилось на физических лиц с 1 сентября 2015 года. В тот год в Свердловской области банкротами признали 26 граждан, а в 2016 году уже 667 – в 25 раз больше! Этот рекорд ещё не побит и, хочется надеяться, побит не будет. Всего с 2015 по 2020 год в нашем регионе несостоятельными признаны 11 162 человека – 118 на каждые 100 тысяч населения.

В масштабах страны цифры, размещённые на сайте Единого федерального реестра о юридически значимых сведениях субъектов экономической деятельности, впечатляют ещё сильнее и подтверждают вывод аналитиков о настоящем буме банкротств. Судите сами: всего в России с октября 2015-го по конец 2020 года несостоятельными стали 282 284 гражданина. В прошлом году 94,5 процента банкротств были инициированы самими должниками. К слову, Свердловская область стоит на шестом месте среди других регионов по числу банкротов – впереди нас только Москва, Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Самарская область.

Кто виноват?

Главный виновник в снижении платёжеспособности населения в прошлом году – пандемия коронавируса, а точнее, вызванный ею кризис.

- Ухудшение экономической обстановки всегда влечёт за собой всплеск банкротств, – говорит кандидат юридических наук, доцент кафедры предпринимательского права Уральского государственного юридического университета Виктор Запорощенко. – Спад объёмов производства, сокращение инвестиций, увеличение убытков, сокращение доходов населения, рост безработицы и, как следствие, невозможность удовлетворения требований кредиторов – всё это только способствует увеличению количества дел о банкротстве.

Справедливости ради отметим, что о закредитованности россиян, превышающей разумные пределы, финансисты говорили давно, задолго до пандемии. Они предупреждали, что долги растут как снежный ком и добром это не кончится. Так и случилось. Как подчёркивает аналитик одного из российских коммерческих банков Игорь Хохлов, доступность кредитов и неумение соотнести свои потребности с возможностями сыграла с нашими людьми злую шутку. Многие брали деньги в долг, не особо заботясь, хватит ли доходов на жизнь и на платежи по займам. В итоге загнали себя в тупик.

- В практике встречаются и более экзотические случаи, – отмечает Виктор Запорощенко. – Например, взятые в кредит деньги «инвестируются» на валютном рынке и попросту «проигрываются». Причины, которые толкают людей инициировать процедуру банкротства, бывают разные. Это и желание должника воспользоваться предоставленной законом возможностью освободиться от обязательств перед кредиторами, и желание недобросовестных кредиторов воспользоваться тяжёлым финансовым положением должника, чтобы захватить его имущество.

Как это работает

Заявление о признании гражданина несостоятельным может подать он сам или кредиторы. Чтобы арбитражный суд принял заявление, долг должен составлять не менее 500 тысяч рублей и не выплачиваться в течение трёх месяцев. Однако признание банкротом – крайняя мера, сначала делается попытка реструктуризации долга. Но такая отсрочка не всегда эффективна. В 2020 году, как сообщили «Облгазете» в Арбитражном суде Свердловской области, из 347 дел, реструктуризация по которым была завершена, 319 окончились банкротством и введением процедуры реализации имущества должника. Почему?

- Мешает слишком большой долг, а иногда нежелание рассчитаться с кредиторами, – говорит Виктор Запорощенко. – Если имеющийся у гражданина источник дохода позволяет ему удовлетворить требования кредиторов в течение трёх лет – таков максимальный срок действия плана реструктуризации, тогда есть все шансы расплатиться и восстановить свою платёжеспособность. Впрочем, кредиторы зачастую не хотят так долго ждать возврата своих денег и настаивают на банкротстве.

Примерно эти же причины препятствуют заключению мирового соглашения. В минувшем году лишь шесть дел о банкротстве закончились тем, что кредитор и должник договорились о поэтапной выплате денег.

К слову, увеличение числа непосильных кредитов привело к появлению целой армии «добровольных помощников», предлагающих посодействовать с рассрочкой платежей и даже избавить от долгового бремени. Но зачастую это приводит лишь к дополнительным тратам, поэтому для начала лучше обсудить проблему с кредитором, который не меньше должника заинтересован в её решении. И уж если это не поможет, стоит проконсультироваться у специалистов в сфере банкротства. Но только у компетентных.

А что потом?

Если план реструктуризации не сработал, то человека признают банкротом и принимают решение о реализации его имущества. Закон гуманен. В статье 446 Гражданского процессуального кодекса перечислено имущество, на которое не может быть обращено взыскание, в том числе и в случае банкротства. В перечень попало жильё, если оно является для должника и членов его семьи единственно пригодным для постоянного проживания, предметы домашней обстановки и обихода, одежда и обувь. Исключение составляют предметы роскоши, драгоценности. Не лишат человека и имущества, необходимого ему для профессиональной деятельности, продуктов питания и денег в размере прожиточного минимума для самого должника и его иждивенцев. Призы, государственные награды, почётные и памятные знаки банкроту тоже оставят.

- Следует основательно взвесить все за и против прежде, чем подавать заявление о банкротстве, – предупреждает Виктор Запорощенко. – Это крайняя мера, когда отсутствуют другие варианты решения финансовых проблем. Последствия банкротства нельзя назвать приятными. К тому же гражданин, признанный несостоятельным, освобождается далеко не от всех обязательств. Останутся в силе требования о возмещении морального вреда, о взыскании алиментов.

К неприятным последствиям банкротства относятся запрет на занятие определённых должностей и на повторное банкротство по собственному желанию. Запрещено также в течение пяти лет просить кредиты и займы, не сообщая о своём банкротстве. Хотя понятно, что негативная кредитная история автоматически вносит человека в чёрный список.

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