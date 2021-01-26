Темы дня

Общество
26 января 2021, 06:03

Чем закончился несанкционированный митинг в поддержку Навального и когда на Урале избавятся от бумажных медицинских карт? Главное в номере за 26 января

Доброе утро! Рассказываем о самых интересных материалах в номере "Областной газеты" за 26 января

В минувшую субботу по всей стране прошли несанкционированные митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Шествия состоялись и на территории Свердловской области. Самое массовое – в Екатеринбурге. Силовики в уральской столице вели себя адекватно, а вот в рядах протестующих нашлись провокаторы. Итоги акции – в материале «Областной газеты».

С 1 февраля 2021 года поликлиники по всей России могут отказаться от ведения бумажных медицинских карт и полностью перейти на электронный документооборот. Почему в Свердловской области полностью избавляться от архаичных документов в этом году не планируют?

В России стартовала перепись малого бизнеса. Она продлится до 1 апреля 2021 года. На Среднем Урале уже начали собирать данные предпринимателей. Рассказываем, как будет проходить бизнес-перепись и почему не стоит от неё отказываться.

Лыжные гонки на призы «Областной газеты» продолжаются. Эстафету от Красноуфимска и села Октябрьское Камышловского района подхватил Дегтярск, где соревнования прошли в минувшие выходные. Рассказываем, как прошёл очередной забег.

Сюжет

«Областная газета»: самое важное в свежем номере
Рассказываем о самых любопытных событиях, историях и проблемах, опубликованных в свежем номере «Облгазеты».

Областная газета Свердловской области
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
26.01.2021, 08:52 / Общество
На дорогах Екатеринбурга снова образовались пробки
26.01.2021, 08:11 / Общество
Тагильские перевозчики рассказали, почему не соблюдают расписание
26.01.2021, 07:15 / Общество
В Екатеринбурге ночью сгорел киоск
25.01.2021, 22:08 / Общество
В Екатеринбурге состоялось открытие Недели памяти жертв Холокоста. Фото
25.01.2021, 21:10 / Общество
Жители Нижнего Тагила выбрали логотип к 300-летию города