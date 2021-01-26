Чем закончился несанкционированный митинг в поддержку Навального и когда на Урале избавятся от бумажных медицинских карт? Главное в номере за 26 января

Доброе утро! Рассказываем о самых интересных материалах в номере "Областной газеты" за 26 января

В минувшую субботу по всей стране прошли несанкционированные митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Шествия состоялись и на территории Свердловской области. Самое массовое – в Екатеринбурге. Силовики в уральской столице вели себя адекватно, а вот в рядах протестующих нашлись провокаторы. Итоги акции – в материале «Областной газеты».

С 1 февраля 2021 года поликлиники по всей России могут отказаться от ведения бумажных медицинских карт и полностью перейти на электронный документооборот. Почему в Свердловской области полностью избавляться от архаичных документов в этом году не планируют?

В России стартовала перепись малого бизнеса. Она продлится до 1 апреля 2021 года. На Среднем Урале уже начали собирать данные предпринимателей. Рассказываем, как будет проходить бизнес-перепись и почему не стоит от неё отказываться.

Лыжные гонки на призы «Областной газеты» продолжаются. Эстафету от Красноуфимска и села Октябрьское Камышловского района подхватил Дегтярск, где соревнования прошли в минувшие выходные. Рассказываем, как прошёл очередной забег.