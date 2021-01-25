Жители Нижнего Тагила выбрали логотип к 300-летию города

Выбранный логотип будет использоваться для оформления Нижнего Тагила в едином стиле к юбилейной дате. Фото: Павел Ворожцов.

В Нижнем Тагиле подвели итоги народного голосования за лучший логотип к 300-летию города, которое будет отмечаться в 2022 году. Авторами знака-победителя стали маркетолог Макс Щербинин и дизайнер Елена Кирилюк.

Голосование за лучший логотип проходило на сайте администрации Нижнего Тагила с 23 декабря по 24 января. Горожане выбирали из шести работ, которые прошли отборочные этапы.

Как сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила, в первом отборочном туре из множества присланных вариантов логотипа был принят только эскиз Макса Щербинина и Елены Кирилюк - именно он стал победителем голосования, набрав 32% голосов. На втором месте расположился вариант, представленный факультетом художественного образования НТГСПИ (филиал) ФГАОУ ВО "РГППУ" - он набрал 29% голосов. Тройку лидеров с результатом в 15% голосов замкнул логотип МБУК "Нижнетагильский музей изобразительных искусств".

Логотип, который выбрали тагильчане. Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

Концепция знака, выбранного жителями Нижнего Тагила, называется "Город с башней на горе". Он включает в себя сразу несколько символов, связанных с историей и современностью города.

"Лисья гора - не только самая узнаваемая, но и абсолютно уникальная достопримечательность именно нашего города. Это как Эйфелева башня в Париже. Прямое символическое прочтение логотипа – это лепестки каменного цветка, сторожевая башня на Лисьей горе, а также цвет малахита. В графических элементах знака объединяются формы чугунных решёток ограждения набережной в Парке культуры и отдыха им. А.П. Бондина и число "300", прослеживаются отдалённые ассоциации округлой формы с колёсами тагильских танков и колёсами первого русского паровоза Черепановых", - объясняют свою работу авторы.

Данный логотип будет использоваться для оформления Нижнего Тагила в едином стиле к юбилейной дате. В частности, его можно будет увидеть на сувенирной продукции, в наружной рекламе и медиа-носителях.