В Екатеринбурге состоялось открытие Недели памяти жертв Холокоста. Фото

Фото: Галина Соловьёва.

С 18 по 31 января 2021 года в России проходит ежегодный цикл мероприятий, приуроченных к 27 января, Международному дню памяти жертв Холокоста. Сегодня в кинокультурном центре "Омега" в Екатеринбурге состоялось открытие Недели памяти жертв Холокоста, где побывал фотокорреспондент "Областной газеты".

В рамках мероприятия прошёл брифинг с участием официальных лиц, среди которых были депутат Заксобрания Свердловской области Владимир Смирнов, замначальника отдела департамента внутренней политики региона Елена Губина, начальник департамента общественных связей администрации Екатеринбурга Марина Лионова, председатель свердловской региональной ассоциации общественных объединений, ассоциации национальных культурных объединений Свердловской области Фарух Мирзоев, депутаты екатеринбургской городской думы Любовь Баркова и Галина Арбузова.

Елена Губина. Фото: Галина Соловьёва

"Каждый год мир скорбит, отмечая печальную дату - Международный день памяти жертв Холокоста. Особое значение этот день имеет для нашей страны: именно советские войска, в составе которых были и уральцы, 27 января 1945 года освободили Освенцим - самый крупный концентрационный лагерь фашистов на территории Восточной Европы", - сказала в своей речи Елена Губина.

Марина Лионова. Фото: Галина Соловьёва.

"В рамках Недели памяти нам очень важно говорить, что такое Холокост, что такое геноцид, что такое концлагерь. Важно говорить, что такое любовь, дружба. Надо отметить, насколько многонациональна наше представительство в России, насколько важно сохранять нашу культуру и традиции. От этого будет зависеть наша дружба, наш мир, наша светлое будущее", - сказала Марина Лионова.

Галина Баркова. Фото: Галина Соловьёва

"Мой папа будучи офицером освобождал Освенцим. Поэтому это осталось со мной на всю оставшуюся жизнь после его рассказов, что же они там увидели. И после этого его офицерский путь был завершён, потому что он получил там тяжелейшие ранения и контузию. После этого он был направлен на Южный Урал, где появились мы. Мы - последователи тех очень тяжёлых испытаний наших родителей. Мы не имеем права молчать", - рассказала Галина Баркова.

По окончанию брифинга с участием официальных лиц участники мероприятия почтили память жертв Холокоста минутой молчания и церемонией зажигания свечей.

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Также в рамках открытия Недели памяти жертв Холокоста состоялась презентация онлайн-выставки "Женщины в концлагере Аушвиц", предоставленная музеем Аушвиц-Биркенау.

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Кроме того, в ТРЦ "Омега" для учеников школ состоялся показ документального фильма "Холокост – клей для обоев?" режиссёра Мумина Шакирова.