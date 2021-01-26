В Екатеринбурге суд запретил продолжать снос здания ПРОМЭКТа

В Екатеринбурге суд потребовал приостановить снос здания ПРОМЭКТа. Фото: Павел Ворожцов.

В Екатеринбурге приостановлен снос здания ПРОМЭКТа. С соответствующим требованием выступил суд.

Решение о запрете продолжения демонтажа здания на ул. Декабристов, 20, вынесено судом по иску прокурора Октябрьского района Екатеринбурга. Как сообщала ранее "Областная газета", проверку по факту сноса здания прокуратура начала в начале января, после обрушения стены на стоящий рядом киоск. Целью надзорных мероприятий была оценка исполнения законодательства при проведении работ.

Судебные приставы возбудили исполнительное производство и вручили организации, осуществляющей демонтаж, требование о приостановлении деятельности, сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.

Напомним, ситуация со сносом здания, в котором раньше располагался Уральский областной промышленно-экономический и кооперативный техникум (ПРОМЭКТ), а в последние годы размещались офисы, начала активно обсуждаться в СМИ и соцсетях в конце 2020 года. Собственник – корпорация "Маяк" – заверял, что здание опасно для дальнейшей эксплуатации, а общественники за несколько дней до сноса подняли тревогу, требуя сохранить здание и признать его объектом культурного наследия.

Позже ситуацию прокомментировал министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков. Он заявил, что корпорация "Маяк" не сможет построить, как планировала, 25-этажные дома на территории здания ПРОМЭКТа, так как на этом месте можно возводить здания не выше 60 метров.

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