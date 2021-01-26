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Общество
26 января 2021, 13:34

Москва поборется за право проведения ЭКСПО-2030

Кремль

Россия уже не первый раз вступит в борьбу за ЭКСПО. Фото: Владимир Мартьянов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил создать оргкомитет по поддержке выдвижения Москвы в качестве города-кандидата на право проведения ЭКСПО-2030. Подписано соответствующее распоряжение.

Оргкомитет возглавит глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. 

Мероприятия по выдвижению столицы будет проводить "Заявочный комитет "Москва ЭКСПО-2030". Его деятельность будет финансироваться из бюджета Москвы и внебюджетных источников.

Напомним, что в 2018 году Екатеринбург боролся с городами из Японии и Азербайджана за право проведения Всеминрной универсальной выставки ЭКСПО-2025. В финальном голосовании столица Урала уступила Осаке.

Страна уже трижды билась за право провести у себя выставку - сначала выдвинув Москву в 2001 году, затем - дважды Екатеринбург. Однако конкуренты оказались сильнее.

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Публикуем распоряжение Правительства РФ:

Фото: документ
Фото: документ
Областная газета Свердловской области

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