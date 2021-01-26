Вице-мэр Екатеринбурга дал неутешительный прогноз по пробкам в городе

Пробки в Екатеринбурге останутся навсегда. Фото: Галина Соловьёва.

Замглавы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов предупредил горожан о постоянных пробках. Речь об этом шла на 47-м заседании гордумы.

"Пробки, которые сейчас на улицах города, они к нам пришли навсегда. Ничего с этими пробками мы сделать не можем", – заявил Алексей Бубнов в ходе своего выступления.

По его словам, причиной стали пешеходные фазы, вводимые на перекрёстках. В 2018 году они были введены на четырёх светофорных объектах. Тогда город встал и пришлось "всё это дело откатить".

Второй этап стартовал в прошлом году, когда на дорогах стало меньше машин в связи с пандемией. В отдельные пешеходные фазы были переведены порядка 200 перекрёстков.

"Введение этой фазы автоматически уменьшает интенсивность движения", – уточнил вице-мэр Екатеринбурга, добавив, что обратно в то состояние, которое было, вернуться не получится.

Добавим, сегодня утром уральская столица встала в 8-балльные пробки. Заторы отмечаются в городе ежедневно.

Сейчас, по данным сервиса Яндекс.Пробки, дорожная ситуация оценивается в 5 баллов.