Пандемия вызвала спрос на страховые полисы у туристов

За последние полгода российские туристы стали чаще оформлять медицинские полисы при поездке за рубеж. Фото: Алексей Кунилов

Российские туристы за границей стали чаще обращаться за медицинской помощью по случаям, связанным с коронавирусом. Об этом свидетельствует статистика российских страховых компаний. Так, по данным страховой компании «Росгосстрах», с начала 2021 года порядка 40 процентов обращений по страховым полисам к ним касалось заболеваний COVID-19 или подозрений на наличие этой инфекции. В «Альфастраховании» и «Ингосстрахе» также отмечают рост числа таких обращений.

Несмотря на ограничения из-за пандемии, сегодня российские туристы могут улететь на отдых за границу по нескольким направлениям: Турция, США, Куба, Египет, Мальдивы, ОАЭ, Танзания (Занзибар) и другие. Есть страны, чьи границы пока открыты для наших соотечественников только при въезде через другие государства. Но если раньше медицинскую страховку оформляли только тем, кто путешествует от турфирмы, а самостоятельные туристы делали её по желанию, то сейчас, в пандемию, большинство стран пускают всех иностранцев строго при наличии полиса страхования, куда входит диагностика и лечение от коронавируса. Из-за этого страховщики наблюдают взрывной рост спроса на полисы путешественников. Как сообщили журналисту «Облгазеты» в страховой компании «Росгосстрах», если раньше страховку оформлял каждый тридцатый турист, то теперь каждый пятый.

– Россия открывает авиасообщение только с теми странами, где прописаны чёткие регламенты при заболевании наших граждан коронавирусом в стране временного пребывания, – рассказывает президент Уральской ассоциации туризма и глава Уральского отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев. – Тем, кто собираются за рубеж, лучше зайти на сайт ассоциации объединения турпомощи и в рубрике «Турбарометр» ознакомиться с информацией по конкретной стране, куда они планируют отправиться на отдых.

Для заграничных путешествий оформляют полис выезжающего за рубеж (ВЗР). Как правило, он уже включает в себя страховку от коронавируса, но эти условия нужно изучать дополнительно и внимательно читать договор.

Стоимость полиса напрямую зависит от выбранного тарифа и дополнительных опций: страховка от невыезда, задержка вылета и т. д. Если вы едете в страну с дорогой медициной, то лучше выбирать полис с максимальной суммой покрытия, чтобы не оказаться в долгах. В сумму страховки в зависимости от тарифа могут входить все виды тестирования на COVID-19, пребывание в больнице, лечение по назначению врача и даже обратный билет, если турист находился на самоизоляции или проходил лечение в стационаре и пропустил свой плановый рейс.

– Если вы почувствовали недомогание на отдыхе – не пытайтесь самостоятельно решить проблему, иначе можно понести огромные финансовые потери, – рекомендует сотрудник департамента по связям с общественностью страховой компании «Росгосстрах» Инна Шмадченко. – В каждом полисе выезжающего за рубеж прописан номер телефона сервисного центра, куда следует звонить при наступлении страхового случая. Специалисты центра дадут чёткие инструкции, что нужно делать и куда обращаться за медпомощью в первую очередь.

Оплата лечения COVID-19 в зарубежных клиниках зависит от страны, тяжести течения болезни, наличия у туриста хронических заболеваний и патологий. Суммы выплат от страховых компаний заболевшему стартуют примерно от нескольких сотен евро и могут достигать более 25 000 евро. Единственный нюанс – получить компенсацию от страховщика не всегда получается быстро. Это может занять месяцы, поэтому, собираясь на отдых в разгар пандемии, лучше иметь запас денег на этот случай.

К слову, страховщики отмечают, что страховые полисы сейчас стали активно покупать и при путешествии по России, хотя они не требуются: лечение COVID-19 оказывается в рамках полиса ОМС. Сознательные путешественники предпочитают подстраховаться. Например, в случае проведения ПЦР-теста, обращения в частную клинику и покупки лекарств за свой счёт в другом регионе страховая возместит все расходы по этим тратам.

КСТАТИ По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом в Свердловской области, всего с момента возобновления авиасообщения России с рядом стран (с 1 августа 2020 года) COVID-19 в течение первых трёх дней после возвращения из-за рубежа выявили у 965 уральцев, с начала этого года – у более чем 40 человек. Основной поток заражённых – из Турции. А вот туристы, которые заболели и прошли лечение от COVID-19 за границей, в статистику Свердловской области по заболевшим уже не попадают.

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Опубликовано в №013 от 27.01.2021