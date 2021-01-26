В Нижнем Тагиле в честь Владислава Тетюхина назовут улицу

В Нижнем Тагиле новую улицу назовут в честь Владислава Тетюхина. Фото: Павел Ворожцов.

В Нижнем Тагиле появится улица Тетюхина. Она будет находиться в Тагилстроевском районе города, в жилом районе "Александровский".

Постановление о присвоениинаименования новой улице опубликовано на сайте администрации города. Согласно документу, увековечить память выдающегося учёного, предпринимателя, мецената Владислава Тетюхина предложили сотрудники Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра, основателем которого он был.

Напомним, почётный гражданин Свердловской области Владислав Тетюхин скончался в апреле 2019 года. Доктор технических наук и член АИН РФ (Академии инженерных наук) был автором более сотни научно-исследовательских и технических публикаций и 131 изобретения. Долгие годы он руководил крупнейшим предприятием Среднего Урала по производству титана "ВСМПО-АВИСМА". Награждён орденами Трудового Красного Знамени, "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орденом Почёта, медалью им. А. Н. Туполева за выдающиеся достижения в создании авиационной техники. В канун 85-летия Владислава Тетюхина "Областная газета" публиковала неизвестные факты его биографии.

Добавим, также в Александровском появятся улицы Народной Воли, Андронова, Юрьева и Григоревского.