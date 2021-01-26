Евгений Куйвашев осмотрел горнолыжный комплекс и новый детский сад в Каменске-Уральском

Губернатор, осмотрев новые проекты, реализованные в городе в период пандемии, предложил стать Алексею Шмыкову его заместителем. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев совершил рабочую поездку в Каменск-Уральский. Он осмотрел горнолыжный комплекс, новый детский сад и четырёхполосную дорогу.

Для лыжников в Каменске-Уральском построили три трассы, канатную дорогу, которая может перевозить 600 человек в час, детский подъёмник и комплекс с раздевалками буфетом и пунктом проката. Комплекс "Богатырёк" расположился недалеко от центральной площади города, там действует система искусственного снегообразования. На трассах уже занимаются 150 спортсменов в секциях спортшколы.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Детский сад №79 на 250 мест построен в новом районе Южный. В учреждение пойдут дети от 1,5 до 7 лет. Сейчас в районе также есть школа на 1 275 мест и ещё один детсад на 300 мест.

Губернатор также оценил новый участок улицы Кутузова в Южном районе от Каменской до ул. IV Пятилетки. Ожидается, что четырёхполосная дорога разгрузит улицы Суворова и 4-й Пятилетки и обеспечит выезд в сторону посёлка Мартюш и проезд к пожарному депо.

По информации департамента информполитики Свердловской области, Евгений Куйвашев также пообщался с дольщиками проблемных домов.

С главой Каменска-Уральского Алексеем Шмыковым глава региона обсудил борьбу с коронавирусом и ход вакцинации. В город доставлено ещё 2 тысячи доз вакцин. Кроме того, известно, что губернатор, осмотрев новые проекты, реализованные в городе в период пандемии, предложил стать Алексею Шмыкову его заместителем после истечения полномочий на посту мэра.