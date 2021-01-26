Утверждены 22 члена Общественной палаты Екатеринбурга

Определены имена 22 членов Общественной палаты Екатеринбурга. Фото: Павел Ворожцов.

Временно исполняющий полномочия главы Екатеринбурга Алексей Орлов определился с именами 11 членов нового состава Общественной палаты города. Столько же членов утвердили и депутаты Екатеринбургской городской думы.

Как сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы, по инициативе Алексея Орлова в состав палаты вошли:

Андрей Беседин; Ольга Гапонец; Андрей Гончаров; Юлия Завьялова; Фёдор Ледерер; Ирина Лихачёва; Андрей Мисюра; Евгений Мордовин; Фарит Набиуллин; Данил Рябинин; Сергей Черкасов.

В список утверждённых гордумой членов Общественной палаты попали:

Алексей Душин; Яков Силин; Алексей Долгов; Павел Лыжин; Олег Крушинский; Илья Тыщенко; Валерий Кусков; Геннадий Черных; Дмитрий Чукреев; Евгений Вотинцев; Илона Соболева.

Добавим, что всего в Общественную палату Екатеринбурга входит 33 члена. Имена 22 из них уже известны, остальных 11 определят новые члены совещательного органа. Это должно произойти в период с 30 января по 13 февраля.