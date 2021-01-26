Утверждены 22 члена Общественной палаты Екатеринбурга

Временно исполняющий полномочия главы Екатеринбурга Алексей Орлов определился с именами 11 членов нового состава Общественной палаты города. Столько же членов утвердили и депутаты Екатеринбургской городской думы.
Как сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы, по инициативе Алексея Орлова в состав палаты вошли:
- Андрей Беседин;
- Ольга Гапонец;
- Андрей Гончаров;
- Юлия Завьялова;
- Фёдор Ледерер;
- Ирина Лихачёва;
- Андрей Мисюра;
- Евгений Мордовин;
- Фарит Набиуллин;
- Данил Рябинин;
- Сергей Черкасов.
В список утверждённых гордумой членов Общественной палаты попали:
- Алексей Душин;
- Яков Силин;
- Алексей Долгов;
- Павел Лыжин;
- Олег Крушинский;
- Илья Тыщенко;
- Валерий Кусков;
- Геннадий Черных;
- Дмитрий Чукреев;
- Евгений Вотинцев;
- Илона Соболева.
Добавим, что всего в Общественную палату Екатеринбурга входит 33 члена. Имена 22 из них уже известны, остальных 11 определят новые члены совещательного органа. Это должно произойти в период с 30 января по 13 февраля.