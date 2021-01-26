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26 января 2021, 16:20

Утверждены 22 члена Общественной палаты Екатеринбурга

администрация Екатеринбурга

Определены имена 22 членов Общественной палаты Екатеринбурга. Фото: Павел Ворожцов.

Временно исполняющий полномочия главы Екатеринбурга Алексей Орлов определился с именами 11 членов нового состава Общественной палаты города. Столько же членов утвердили и депутаты Екатеринбургской городской думы.

Как сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы, по инициативе Алексея Орлова в состав палаты вошли:

  1. Андрей Беседин;
  2. Ольга Гапонец;
  3. Андрей Гончаров;
  4. Юлия Завьялова;
  5. Фёдор Ледерер;
  6. Ирина Лихачёва;
  7. Андрей Мисюра;
  8. Евгений Мордовин;
  9. Фарит Набиуллин;
  10. Данил Рябинин;
  11. Сергей Черкасов.

В список утверждённых гордумой членов Общественной палаты попали:

  1. Алексей Душин;
  2. Яков Силин;
  3. Алексей Долгов;
  4. Павел Лыжин;
  5. Олег Крушинский;
  6. Илья Тыщенко;
  7. Валерий Кусков;
  8. Геннадий Черных;
  9. Дмитрий Чукреев;
  10. Евгений Вотинцев;
  11. Илона Соболева.

Добавим, что всего в Общественную палату Екатеринбурга входит 33 члена. Имена 22 из них уже известны, остальных 11 определят новые члены совещательного органа. Это должно произойти в период с 30 января по 13 февраля.

Областная газета Свердловской области

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Утверждены 22 члена Общественной палаты Екатеринбурга