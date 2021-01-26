Пара из Свердловской области выиграла миллион в лотерею. Фото: пресс-служба "Столото", снимок публикуется с разрешения победителей.

Молодая пара из Свердловской области выиграла в новогоднем тираже "Русского лото" миллион рублей. Эти деньги победители планируют потратить на свадьбу и автомобиль.

По данным пресс-службы "Столото", Павел и Кристина любят покупать бумажные билеты телелотерей и смотреть розыгрыши. 1 января, когда состоялся праздничный тираж, внимание пары также было приковано к прямому эфиру.

"Во время программы я чувствовал прилив адреналина. И какой же был у нас накал страстей, когда в билете осталось одно неотмеченное число. И тут же со следующим бочонком мы зачеркнули последний номер", – рассказал Павел.

Известно, что молодые люди копили на свадьбу. Часть выигрыша пойдёт на их общий праздник. Также в планах приобрести автомобиль.

Напомним, по итогам новогоднего розыгрыша "Русского лото" 15 жителей Свердловской области выиграли по миллиону рублей. В рейтинге самых везучих регионов Средний Урал занял пятую строчку. Всего в стране такой выигрыш достался 581 человеку.