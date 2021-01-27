Владислав Пинаев рассказал о юбилее Нижнего Тагила, а Александр Высокинский анонсировал новую «пятилетку развития»: главное в номере за 27 января

Доброе утро! Рассказываем о самых интересных материалах в номере "Областной газеты" за 27 января.

В августе 2022 года Нижний Тагил отметит 300-летие со дня основания. К юбилею город начал готовиться ещё в 2019 году, замахнувшись сразу на несколько масштабных проектов, которые должны сделать жизнь тагильчан более комфортной. Сейчас муниципалитет переживает строительный бум, чтобы встретить круглую дату, что называется, во всей красе. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев рассказал, как меняется облик города в преддверии юбилея.

В Законодательном собрании Свердловской области состоялось первое заседание весенней сессии. На нём региональные депутаты большинством голосов поддержали кандидатуру Александра Высокинского как первого заместителя губернатора. Какие первоочередные задачи стоят перед бывшим мэром Екатеринбурга на новом пусту?

Министр культуры России Ольга Любимова и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 22 января в Москве провели рабочую встречу, на которой обсуждались знаковые проекты региона, а также деятельность нескольких крупных учреждений культуры Среднего Урала. В частности, речь зашла о проблемах Свердловской киностудии и развитии анимационной индустрии. Почему глава Минкульта РФ не довольна контентом Свердловской киностудии?.

Футбольный клуб «Урал» в начале года объявил о подписании контрактов с четырьмя новыми футболистами. Одним из них стал нападающий московского «Велеса» Артём Максименко. В интервью «Областной газете» 22-летний форвард рассказал, как делал первые шаги в футболе, почему ему не удалось заиграть в чемпионате Кипра, а также о своих впечатлениях от знакомства с «Уралом» и Екатеринбургом.

Автономная некоммерческая организация «Российская система качества» (Роскачество) провела масштабное исследование рынка упакованной питьевой воды. В Свердловской области проверили более десятка торговых марок питьевой бутилированной воды – практически все получили низкие оценки.