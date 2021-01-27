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Общество
27 января 2021, 11:30

Ночные клубы и кафе в Москве возобновляют работу

Люди в кафе в торговом центре

Снимаются ограничения на ночную работу (с 23:00 до 6:00) предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов. Фото: Алексей Кунилов

Мэр Москвы Сергей Собянин смягчил ограничения по коронавирусу. Требование о переводе 30% сотрудников на дистант становится рекомендательным, разрешено открыться клубам и организациям общепита, работающим ночью.

По словам главы столицы, ситуация по COVID-19 в городе улучшается.

"В течение прошедшей недели число новых случаев инфекции не превышало 2-3 тысяч в день. Количество госпитализированных снизилось ещё на тысячу человек. В коронавирусных стационарах свободно более 50% коек – впервые с середины июня прошлого года", - написал Сергей Собянин в своём блоге.

Мэр Москвы подписал указ, согласно которому:

  • работадатели смогут сами решать оставлять 30% сотрудников на "удалёнке" или выводить в офисы,
  • снимаются ограничения на ночную работу (с 23:00 до 6:00) развлекательных заведений,
  • решение о формате обчения студентов будет принято до 6 февраля по согласованию с Минобрнауки РФ.

На прошлой неделе Сергей Собянин разрешил открыться музеям, библиотекам, детским развлекательным центрам, увеличить число зрителей в театрах и кинотеатрах.

Накануне в России выявили менее 19 тысяч новых случаев коронавируса. 2,3 тысячи новых пациентов было выявлено в Москве.

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