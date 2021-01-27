В Свердловской области ещё 17 человек умерли от коронавируса

В Свердловской области ещё 17 человек умерли от коронавируса. Фото: Галина Соловьёва.

За последние сутки в Свердловской области подтвердили 17 смертей пациентов с коронавирусом. С начала 2021 года насчитывается 431 жертв COVID-19.

Общее число летальных исходов с начала пандемии достигло 1 973, сообщают региональный и федеральный оперштабы по борьбе с инфекцией.

В целом по России сегодня зафиксировали 594 летальных исхода. За всё время от пандемии в стране скончались 71 076 человек.

Добавим, за последние 24 часа на Среднем Урале зарегистрировали 368 случаев заражения COVID-19. Всего с начала пандемии вирус подхватили 69 030 свердловчан. Из больниц уже выписались 61 564 человек. Менее 5,5 тысячи граждан остаются в медучреждениях.