В 2020 году число въехавших в Свердловскую область мигрантов снизилось почти в 4 раза

В 2019 году в Свердловскую область приехали 163 252 иностранца, а в 2020 году этот показатель снизился до 42 556. Фото: Алексей Кунилов.

Начальник Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области Ольга Петрова рассказала о миграционной ситуации в регионе по итогам 2020 года. Она заявила, что из-за пандемии коронавируса число иностранцев, въехавших на территорию Среднего Урала, снизилось почти в 4 раза.

По словам Ольги Петровой, в 2019 году в Свердловскую область приехали 163 252 иностранца, а в 2020 году этот показатель снизился до 42 556. 88,5% прибывших иностранцев являются представителями стран с безвизовым порядком въезда, то есть жителями стран СНГ. Из стран-участников договора о евразийском экономическом союзе прибыло чуть больше 13 тыс. человек.

"Цель въезда "работа" указали 58,67% иностранцев, 20,84% прибыли с частной целью, чуть более 3,8% - студенты. По числу фактов постановки на учёт мигрантов Свердловская область заняла 6 место среди других субъектов РФ", - сказала начальник управления по вопросам миграции регионального ГУ МВД в ходе пресс-конференции.

В 2020 году было оформлено более 3,5 тыс. разрешений на временное проживание (-50% по сравнению с 2019 годом), а видов на жительство - около 8,5 тыс. (+40%). С разрешительными документами в Свердловской области проживает около 24 тыс. иностранных граждан.

"Произошло снижение по гражданству: за 12 месяцев его приобрели 5 381 человек (снижение почти на 35%). В этом году ожидаем увеличение", - отметила Ольга Петрова.

Она также рассказала, что в прошлом году были оштрафованы два "недобросовестных" хостела, с которыми было заключено информационное соглашение о предоставлении информации о числе зарегистрированных иностранных граждан. Однако в ходе контрольно-надзорных мероприятий было выявлено, что указанные граждане в этих хостелах не проживали.

"В 2020 году это были гостиницы "Зефир" и "Клевер". На "Зефир" наложен штраф 4,8 млн рублей, 12 протоколов за несвоевременное уведомление. "Клевер" - 9 протоколов по 400 тыс. за каждого иностранца. Обсуждаем вопросы по возбуждению уголовных дел в отношении этих хостелов", - пояснила Ольга Петрова.

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