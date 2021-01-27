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Общество
27 января 2021, 16:05

32-летняя верхнепышминка примет участие в новом сезоне шоу "Последний герой"

участник шоу "Последний герой"

32-летняя свердловчанка примет участие в новом сезоне шоу "Последний герой". Фото: пресс-служба телеканала.

6 февраля стартует новый сезон шоу "Последний герой. Чемпионы против новичков". В числе участников – жительница Верхней Пышмы Дарья Колпакова.

Дарье 32 года, она предприниматель. Известно, что свердловчанка воспитывает сына Макара. На время проекта за ним присмотрят три бабушки.

По словам участницы, на остров она отправилась, чтобы вновь познакомиться с собой, обнулиться и вернуться с шоу совсем другим человеком. Если Дарье удастся выиграть, то приз она хочет потратить на автомобиль.

"Я думала, что поправлю своё финансовое положение в бизнесе, думала, что закрою все кредиты, которые мне мешают. Но находясь здесь уже 12 дней понимаю, что, если я выиграю, просто куплю себе красный Dodge Challengerе", – передаёт слова участницы пресс-служба ГПМ РТВ в Екатеринбурге.

Несмотря на то, что съёмки уже стартовали, первая серия выйдет в свет только в 19:00 6 февраля.

В команду "Чемпионов" вошли победители и участники предыдущих сезонов, выбранные зрителями: Надежда Ангарская, Елена Барткова, Александр Матвеев, Аида Мартиросян, Сергей Одинцов, Димитрий Павлюк, Елена Перова и Алексей Полихун. Им будут противостоять "Новички" – телезрители, в ряду которых и оказалась Дарья Колпакова.

Вести "Последний герой" уже в третий раз будет актриса Яна Троянова.

Напомним, в прошлом году Свердловскую область на шоу представляла 35-летняя Наталья Хапугина. После завершения съёмок она побывала в редакции "Областной газеты" и рассказала о жизни на острове.

Областная газета Свердловской области

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