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27 января 2021, 19:42

В Ревде из-за ярмарки перекроют улицу

ярмарка

В Ревде из-за ярмарки перекроют улицу. Фото: Галина Соловьёва.

В Ревде 30 и 31 января перекроют движение транспорта на участке улицы Мира (от Максима Горького до Чайковского). Ограничения связаны с проведением ярмарки.

По данным пресс-службы администрации муниципалитета, торговые ряды появятся напротив дома №35 по улице Мира. В связи с этим на указанном участке будут закрывать движение с 08:00 до 17:00 в субботу и воскресенье. При этом проезды во дворы близстоящих домов перекрываться не будут.

Горадминистрация обращается к владельцам автомобилей с просьбой убрать транспортные средства с места проведения ярмарки. Также водителям необходимо заранее спланировать свой маршрут движения в выходные.

Фото: пресс-служба мэрии Ревды

Областная газета Свердловской области

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