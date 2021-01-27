В Ревде из-за ярмарки перекроют улицу. Фото: Галина Соловьёва.

В Ревде 30 и 31 января перекроют движение транспорта на участке улицы Мира (от Максима Горького до Чайковского). Ограничения связаны с проведением ярмарки.

По данным пресс-службы администрации муниципалитета, торговые ряды появятся напротив дома №35 по улице Мира. В связи с этим на указанном участке будут закрывать движение с 08:00 до 17:00 в субботу и воскресенье. При этом проезды во дворы близстоящих домов перекрываться не будут.

Горадминистрация обращается к владельцам автомобилей с просьбой убрать транспортные средства с места проведения ярмарки. Также водителям необходимо заранее спланировать свой маршрут движения в выходные.