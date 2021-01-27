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27 января 2021, 21:40

Владимир Путин возложил цветы к памятному знаку "Город-герой Ленинград"

Владимир Путин

Российский лидер возложил на стелу памятного знака, расположенного в Александровском саду, букет бардовых роз и поклонился. Фото: пресс-служба Кремля.

В День памяти жертв Холокоста и в 77-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистских захватчиков Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятному знаку "Город-герой Ленинград". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер возложил на стелу памятного знака, расположенного в Александровском саду, букет бардовых роз и поклонился.

Ранее пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков напоминал, что глава государства отдаёт долг памяти жертвам Великой Отечественной войны и принимает участие в мемориальных мероприятиях. В частности, сегодня Владимир Путин также Музей Победы на Поклонной горе, где осмотрел экспозицию о жизни советского народа в военные годы.

Напомним, что утром 27 января губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к жителям региона по случаю Дня полного освобождения Ленинграда от блокады. Глава региона рассказал, что на сегодняшний день на Среднем Урале проживает 265 защитников и жителей блокадного города.

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Областная газета Свердловской области

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