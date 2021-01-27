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27 января 2021, 22:00

Первая партия "ЭпиВакКороны" в Свердловской области и продление ДСНВ: главные новости

Партия "ЭпиВакКороны"

"Областная газета" рассказывает о самых значимых событиях к этому часу. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

Добрый вечер! "Областная газета" рассказывает о самых значимых событиях к этому часу.

В Свердловскую область поступила первая партия препарата "ЭпиВакКорона", которая рассчитана на вакцинацию 1 тысячи жителей региона. Препарат, разработанный центром "Вектор", уже начали рассылать по медучреждениям Среднего Урала.

Госдума РФ и Совет Федерации ратифицировали соглашение Президента РФ Владимира Путина о продлении Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3). Договор продлён до 5 февраля 2026 года.

Бывший замначальника управления надзорного ведомства в УрФО Андрей Курьяков, назвавший летом 2020 года "окончательную" причину смерти группы Дятлова в 1959 году, назначен новым замминистра природных ресурсов и экологии - директором департамента лесного хозяйства. Соответствующий указ подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Владимир Путин сегодня выступил на открытии сессии онлайн-форума "Давосская повестка дня 2021", который организовал Всемирный экономический форум. В своей речи российский лидер отметил, что новый глобальный конфликт мог бы привести к концу цивилизации, а также обозначил "явную угрозу", которая может возникнуть в новом десятилетии.

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Областная газета Свердловской области

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