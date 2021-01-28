Члены правительства с муниципальным бэкграундом, лауреаты Бажовской премии и авторы лучших научных проектов: главное в номере за 28 января

Доброе утро! Рассказываем о самых интересных материалах в номере "Областной газеты" за 28 января.

Тенденция? Глава Каменска-Уральского Алексей Шмыков согласился стать заместителем губернатора. «Областная газета» проанализировала биографии членов свердловского правительства и выяснила, что почти у половины из них есть «муниципальный» бэкграунд.

В день рождения писателя, 27 января, были объявлены лауреатов XXII Всероссийской литературной премии имени Бажова. Церемония прошла в формате онлайн-пресс-конференции. Кто удостоился награды? Специально для «Областной газеты» решение жюри Бажовской премии прокомментировал его председатель Леонид Быков.

В Свердловской области выбрали авторов лучших научных проектов в 22 номинациях. «Областная газета» пообщалась с несколькими молодыми учёными и узнала, чем важны их разработки не только для Среднего Урала, но и для всей России.

За прошлый год в России сократилось промышленное производство. По данным Росстата, в 2020 году показатель составил 97,1 процента (то есть, снизился на 2,9 процента). На Среднем Урале ситуация сложилась прямо противоположная. Рассказываем, как обстоят дела в Свердловской области.