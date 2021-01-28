В Екатеринбурге появится памятник жертвам Холокоста

Памятник планиуется установить на площадке перед Синагогой, а прилегающую территорию - благоустроить. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Еврейский центр "Синагога" выступил с инициативой поставить памятник жертвам Холокоста и воинам Красной армии, победившим в Великой Отечественной войне. По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева будет создана специальная рабочая группа.

Это обсуждалось накануне, в Международный день памяти жертв Холокоста с главным раввином Екатеринбурга и области Зелигом Ашкенази. Памятник планируется установить на площадке перед Синагогой, а прилегающую территорию - благоустроить.

"Каждый год 27 января мы проводим большую церемонию. Но сейчас, в период эпидемии, мы решили от неё отказаться. Всю неделю будут проходить встречи, посвящённые теме Холокоста. Когда 24 года назад мы создавали еврейскую ассоциацию ветеранов Великой Отечественной войны города Екатеринбурга, в неё входили около 500 ветеранов. Я помню каждого из них лично. Сейчас из них остались единицы", - передаёт департамент информполитики региона слова Зелига Ашкенази.

Губернатор на встрече напомнил, что она проводится в знаменательный для мировой и российской истории день. "27 января с разницей в один год Красная армия совершила два освободительных подвига. В 44-м году - сняла блокаду Ленинграда, а в 45-м - освободила узников "Освенцима". Мы чтим мужество и героизм советских воинов. Мы отдаём дань памяти жертвам Холокоста - величайшего преступления фашизма против человечества", - сказал Евгений Куйвашев.

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