Треть свердловских муниципалитетов ввела противопожарный режим в связи с ростом числа возгораний

С начала года в регионе произошло 297 пожаров в жилых домах. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области зафиксировали рост числа пожаров в жилом секторе. В связи с этим треть муниципалитетов ввела особый противопожарный режим.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, с начала года в регионе произошло 297 пожаров в жилых домах. Это на 71 возгорание больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пожары унесли жизни 36 человек, ещё 27 человек пострадали.

Местные власти решили ужесточить требования пожарной безопасности. Их нарушение в условиях особого противопожарного режима грозит штрафов для граждан в размере от 2 до 4 тыс. рублей, для должностных лиц – от 15 до 30 тыс. рублей, для юрлиц – от 200 до 400 тыс. рублей. В зависимости от тяжести последствий пожара можно понести и уголовную ответственность.

В частном жилом секторе и многоквартирных домах проходят противопожарные рейды, в ходе которых спасатели разъясняют правила поведения при возникновении пожара и способы защиты.

Особый режим сейчас действует в 31 муниципалитете из 94:

Байкаловский МР; Гаринский ГО; ГО Пелым; Бисертский ГО; Талицкий ГО; Новолялинский ГО; Камышловский ГО; Пышминский ГО; Шалинский ГО; МО город Екатеринбург; МО город Нижний Тагил; Полевской ГО; Ирбитское МО; Ивдельский ГО; Туринский ГО; Тавдинский ГО; Верхнесалдинский ГО; Волчанский ГО; ГО Дегтярск; ГО Первоуральск; Берёзовский ГО; ГО Краснотурьинск; ГО Староуткинск; МО Красноуфимский округ; Тугулымский ГО; Арамильский ГО; Артёмовский ГО; Серовский ГО; Североуральский ГО; Заречный ГО; Красноуфимский ГО.

Напомним, что в начале января общественность потрясла информация о пожаре в Екатеринбурге на ул. Рассветной, 7. В результате трагедии погибли восемь человек. Огонь вспыхнул в одной из квартир на втором этаже. Но люди погибли также на пятом и на девятом этажах – из-за отравления угарным газом. "Областная газета" подробно рассказывала об этом ЧП.