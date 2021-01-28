Разнарядка на призыв в Свердловской области выполнена

Итоги осенней призывной кампании подведены на прошедшем 27 января заседании призывной комиссии Свердловской области.
Как сообщил глава областного министерства общественной безопасности Александр Кудрявцев, регион полностью выполнил разнарядку по отправке в войска новобранцев, установленную Министерством обороны РФ. В Центральный, Восточный, Западный и Южный военные округа Вооружённых сил и в воинские подразделения других силовых структур отправились служить 3 255 свердловчан.
Отмечается, что в ходе призыва, проходившего в условиях усиленного противоэпидемического режима, на территории областного сборного пункта не было допущено ни одного заболевания COVID-19. Благодаря эффективно организованному барьерному медицинскому контролю на сборный пункт не были приняты 110 призывников, у которых на предварительном этапе подтвердились положительные тесты на коронавирус. Все они были направлены на лечение в медицинские учреждения области.