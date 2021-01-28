Разнарядка на призыв в Свердловской области выполнена

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Итоги осенней призывной кампании подведены на прошедшем 27 января заседании призывной комиссии Свердловской области.

Как сообщил глава областного министерства общественной безопасности Александр Кудрявцев, регион полностью выполнил разнарядку по отправке в войска новобранцев, установленную Министерством обороны РФ. В Центральный, Восточный, Западный и Южный военные округа Вооружённых сил и в воинские подразделения других силовых структур отправились служить 3 255 свердловчан.

Отмечается, что в ходе призыва, проходившего в условиях усиленного противоэпидемического режима, на территории областного сборного пункта не было допущено ни одного заболевания COVID-19. Благодаря эффективно организованному барьерному медицинскому контролю на сборный пункт не были приняты 110 призывников, у которых на предварительном этапе подтвердились положительные тесты на коронавирус. Все они были направлены на лечение в медицинские учреждения области.