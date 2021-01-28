В Екатеринбурге депутаты и строители подписали соглашение о сотрудничестве. Фото: Галина Соловьёва.

Сегодня в Екатеринбурге представители гордумы, Гильдии строителей Урала и Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) подписали трёхстороннее соглашение о сотрудничестве. Документ вступил в силу.

Как сообщили в пресс-службе муниципального парламента, соглашение было заключено на неопределенный срок. Свою подпись на документе поставили председатель гордумы Игорь Володин, президент Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников, а также председатель комитета по строительству СОСПП Валерий Ананьев.

Соглашение предполагает ведение консультаций, совместной подготовки проектов правовых актов, аналитических и информационно-методических материалов, предложений по совершенствованию правового регулирования в области градостроительной деятельности.

По словам Игоря Володина, застройка является одним из главных элементов развития города. В частности, от неё зависят экономические показатели, туристический потенциал, инвестиционная привлекательность.

"Можно только посетовать на то, что подобное соглашение не было заключено раньше. Однако лучше поздно, чем никогда. И я с радостью высказываю уверенность в том, что сегодня мы открываем новую страницу в совместной работе по украшению и развитию Екатеринбурга", – отметил Вячеслав Трапезников.

Ране "Областная газета" сообщала, что гордума Екатеринбурга разрешила застройщикам не согласовывать с мэрией внешний вид строящихся объектов. Эта новость вызвала недоумение и у горожан, и у архитекторов. Уральскую столицу и так часто ругают за пестроту архитектурных решений, а во что город превратится теперь? Читайте об этом в статье "Застройщики выиграли – екатеринбуржцы проиграли".