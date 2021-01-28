«Облгазета» запускает спецпроект о свердловских адресах Бориса Ельцина

В ближайший понедельник, 1 февраля, исполняется 90 лет со дня рождения первого Президента России Бориса Николаевича Ельцина, нашего земляка Фото: ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

К 90-летию со дня рождения первого Президента России «Облгазета» решила подробно рассказать о домах, в которых он жил в Свердловске – всего их было десять. Первый материал нашего спецпроекта «Здесь жил Ельцин» посвящён общежитию № 6 УПИ.

Так выглядело здание студенческого корпуса № 6 УПИ во времена учёбы Бориса Ельцина (вид с улицы Комсомольской) Фото: Музейно-выставочный комплекс УрФУ

Любимое общежитие

В Свердловск Борис Ельцин приехал в 1949 году после окончания школы № 1 в пермском городе Березники. В уральской столице он поступил на строительный факультет УПИ, и первым местом его жительства стало вузовское общежитие № 6. Студенческие годы будущего президента проходили бурно – так он их охарактеризовал в своей книге «Исповедь на заданную тему». Борис Николаевич был душой своей группы: учился прилежно, играл в волейбол, участвовал в самодеятельности, а как-то раз даже написал заметку в вузовскую газету «За индустриальные кадры» о пользе чтения дополнительной литературы.

Об общежитии УПИ Ельцин всегда говорил с любовью. В ноябре 1952 года он и ещё пять его однокурсников основали студенческий колхоз «Шкодник», члены которого помогали друг другу в быту и учёбе. Среди «колхозников» была будущая спутница жизни Бориса Николаевича — ??? Наина Гирина, которая училась с ним на одном факультете.

На карте Свердловска 1947 года «шестёрка» примыкает к железной дороге по улице Комсомольской. Фото: Свердловский горисполком

В документальных источниках сохранился адрес общежития № 6. Оно располагалось по улице Комсомольской, 68. Здание было построено в 1933 году, его общая площадь составляла 5175,5 квадратных метра, из них жилая — 3058 кв. метров. Число жильцов – 560 человек. По словам директора музейно-выставочного комплекса Уральского федерального университета Юлии Шатон, в 1950-е годы никто не мог предположить, что Борис Николаевич станет президентом России, и эта информация тогда не представляла особой ценности для вуза. Но в архиве музея УрФУ она есть, как и общие фотографии общежития. По ним можно увидеть, что здание было построено из кирпича в стиле конструктивизма без каких-либо архитектурных изысков.

Борис Николаевич жил на пятом этаже в комнате номер 533, но определить количество его соседей сложно. Сам он упоминал о том, что «шесть ребят и шесть девчонок жили рядом, в двух больших комнатах, встречались почти каждый вечер». А по воспоминаниям однокурсницы первого президента Людмилы Видинеевой (Власовой), которая как раз была соседкой Ельцина, стройфаковцы «жили в одном общежитии и в одной комнате сначала на восемь человек, а потом на пять. Спали «нос к носу», койки в комнате стояли рядом».

В тесноте, но зато дружно и по-семейному во всех смыслах этого слова. В «Исповеди на заданную тему» Борис Николаевич писал: «В институте, особенно в последние годы, когда свадеб было много, я стал одним из главных организаторов так называемых комсомольских свадеб, которые устраивались обычно в столовой общежития: шумные, весёлые, интересные, с выдумками. Так что я стоял как бы у истоков рождения многих семей».

Так выглядела обычная комната в студенческом общежитии УПИ. Фото: Музейно-выставочный комплекс УрФУ

Палисадник у входа

Чтобы выяснить, где конкретно стояло общежитие № 6, мы потратили не один день. Вместе с Юлией Шатон корреспонденты «ОГ» искали упоминания о здании в книгах историков и однокашников Бориса Николаевича, рассматривали карты Свердловска и фотоснимки строительства студенческого городка. Помогла нам однокурсница Ельцина Анфиса Павлова: она рассказала, что общежитие № 6 находилось напротив поликлиники УПИ. С момента своего возведения в 1953 году её адрес остаётся прежним — улица Комсомольская, 59. Но здания «шестёрки» больше нет.

– Общежития УПИ по улице Малышева и Комсомольской были построены ещё в середине 1930-х годов, – уточняет Юлия Шатон. – Их нумерация сохранилась с той поры: здания с первого по пятый номер шли вдоль улицы Малышева от Коминтерна до Комсомольской, а здание № 6 находилось по Комсомольской сразу за «пятёркой» и примыкало к улице Фонвизина. В конце 80-х его снесли из-за аварийного состояния: я сама помню, как со стороны Комсомольской обвалилась часть общежития, где были умывальники и санузлы.

Борис Ельцин (сидит в центре) с друзьями у общежития № 6 УПИ, 1952-й год. Фото: Архив президентского центра Б.Н. Ельцина.

Между тем на карте Свердловска 1947 года общежитие № 6 отчётливо видно: оно стояло рядом с железной дорогой, которая проходила раньше по улице Комсомольской почти до дендропарка на Первомайской. Здание было точной копией «пятёрки», перед входом в него студенты разбили палисадник с декоративными деревьями и кустарниками, за которым постоянно ухаживали. В архиве Президентского центра Б.Н. Ельцина есть фотографии первых этажей общежития № 6, в том числе знаменитый снимок Бориса Николаевича с друзьями. В 1955 году он окончил УПИ и, судя по воспоминаниям однокурсников, общежитие больше никогда не посещал.

Внутри «шестёрка» ничем не отличалось от подобных зданий того времени. Кухня, как и душевая с умывальниками, была общей. Единственное, что отличало её от современных аналогов, – титан с горячей водой, который студенты топили вручную дровами. Кстати, домашние задания они выполняли в рабочих комнатах и красных уголках – просторных помещениях, которые были на каждом этаже. За общими столами студенты учились, читали газеты, слушали политинформации, играли в шахматы и домино.

Сейчас на месте общежития № 6 находится жилой девятиэтажный дом, адрес которого Фонвизина, 9.

Неизвестно, знал ли Ельцин, что его родная «шестёрка» разрушилась. Но если посмотреть на эту ситуацию со стороны, то выглядит она весьма символично, как и многое другое в жизни Бориса Николаевича. Символично и то, что общежитие обвалилось в 80-е после переезда Ельцина в Москву, и то, что на месте ветхого здания появился новый дом. Точно так же, как это произошло с политической системой России после прихода Бориса Николаевича к руководству страной.

Студенты стройфака УПИ высаживают деревья и кустарники в палисаднике общежития № 6, 1950-е годы. Фото: Архив президентского центра Б.Н. Ельцина.

На общей кухне в общежитии вместо современных кулеров стоял титан с горячей водой, который топили дровами. Фото: Музейно-выставочный комплекс УрФУ

«Ленинский» уголок в общежитии, где студенты проводили свободное от занятий время. Фото: Музейно-выставочный комплекс УрФУ

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