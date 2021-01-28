Когда некуда идти: как помогают центры поддержки мамам в трудной жизненной ситуации?

По словам Кристины Холовой, приют для неё и её дочки Миланы стал вторым домом. Фото: Галина Соловьёва

Недавно в Среднеуральске 32-летняя женщина украла детскую коляску с территории храма. Подозреваемую задержали в этот же день, и в полиции женщина призналась, что на преступление её толкнула нужда: средств на покупку личных вещей для своего ребёнка у неё нет. Теперь молодой маме грозит до двух лет лишения свободы. Но если бы женщина знала, что в Свердловской области есть бесплатные центры поддержки матерей, где могут предоставить не только коляску, но и продукты питания, одежду и даже временное жильё, и не постеснялась бы обратиться туда, то такой ситуации могло бы и не случиться. Корреспонденты «Облгазеты» побывали в одном из таких центров и увидели, как там живут мамы с детьми.

Помощь со всех сторон

В гостиной приюта для помощи женщинам с детьми в кризисной ситуации «Нечаянная радость», который создан Православной службой милосердия при отделе социального служения Екатеринбургской епархии, настоящий переполох. На полу катается большая синяя пластиковая бочка, из которой торчат чьи-то ноги. Это администратор приюта Ирина Яговкинапротирает тряпкой изнутри тару. Ребятня от такого представления в полном восторге: глазеют на бочку с ногами и хохочут.

– Какая у меня работа? – с улыбкой переспрашивает Ирина и встаёт на ноги. – Смотреть за порядком, помогать оформлять девочкам документы и кормить всех с ложки.

К женщине подходит двухлетняя Катя, дочь одной из жительниц приюта, и начинает что-то настойчиво просить, тыча пальчиками в синюю бочку.

– Посмотреть хочет, – разгадывает непонятный лепет ребёнка администратор и низко наклоняет бочку. – На, смотри!

Раздаются восхищённые охи детей.

– Всё, кысь-брысь, мартышки! – командует Ирина Яговкина и уносит бочку на склад.

Малышня с хохотом разбегается. В таком месте явно не соскучишься.

Сейчас в приюте «Нечаянная радость» живёт шесть мам и семь детей. Всего за четыре года существования этого центра поддержки матерей здесь нашли кров и помощь около 100 женщин и 150 детей.

– К нам часто обращались беременные женщины, которые хотели сделать аборт, потому что боялись не справиться с финансовыми трудностями, а мы не могли предложить никакую помощь, – рассказывает руководитель приюта «Нечаянная радость» Ирина Наврось. – И когда в 2016 году мы смогли открыть наш приют, то тут же поселили в него двух женщин, одна из них согласилась сохранить своего ребёнка.

Руководитель приюта для помощи женщинам с детьми в кризисной ситуации «Нечаянная радость» Ирина Наврось старается поддерживать общение со всеми женщинами, которые когда-то жили в приюте. Фото: Галина Соловьёва

Основная задача таких организаций – предоставить бесплатное жильё. В приюте «Нечаянная радость» одновременно могут жить до семи матерей и девяти детей. В доме есть несколько жилых комнат, ванная, туалет, общая кухня, гостиная, комнаты администраторов и склад. Если в проживании нуждается большее число женщин, то в службе стараются помочь найти жильё по приемлемой цене или устроить в другой приют. Но женщине не просто предоставляют крышу над головой, ей оказывают юридическую, социальную и психологическую помощь.

– К нам приходят мамы с самыми разными проблемами, – объясняет Ирина Наврось. – У большинства нет своего жилья, высшего образования, но есть финансовые проблемы или же женщина оказалась в чрезвычайной ситуации и осталась одна на улице с ребёнком. Была ситуация, когда беременная девушка три дня ночевала в машине, пока не попала к нам. Многие нуждаются в моральной поддержке и быстро встают на ноги, с кем-то приходится долго ходить по МФЦ, чтобы оформить пособия. В любом случае одолеть всё это в одиночку очень трудно, а у нашей организации есть какой-то вес. Мы можем обращаться за помощью в другие инстанции, например, к уполномоченному по правам ребёнка. Стараемся подготовить каждую женщину к выходу: чтобы у неё был запас денежных средств, оформлены все пособия, решён вопрос с жильём и работой.

В приюте проходят групповые и индивидуальные занятия с психологом Верой Мурзаевой. Главная задача терапии – научить матерей понимать свои эмоции и отстаивать личные границы. Фото: Галина Соловьёва

Чтобы разобрать клубок накопившихся проблем, многие женщины остаются в приюте дольше положенного срока в три-шесть месяцев, но кому-то достаточно всего пары недель, чтобы прийти в себя и начать жизнь с чистого листа. Однако и после выхода организация не бросает матерей: от Православной службы милосердия можно получить продуктовые наборы, детскую одежду и те же коляски. Встав на ноги, многие женщины сами помогают материально, делятся с другими нуждающимися полезной информацией, находят им работу.

Приют похож на маленький детский сад: везде есть игрушки для детей любого возраста, большой телевизор для просмотра мультфильмов и даже маленькая качель. Фото: Галина Соловьёва

Подопечные приюта самостоятельно убираются в доме и готовят еду: для этого у них есть график дежурств. Фото: Галина Соловьёва

Почти как дома

– Я просто не могла обеспечивать своего ребёнка, – говорит подопечная приюта Кристина Холова, удерживая полуторагодовалую дочку Милану на руках.

В кризисный центр они попали 20 ноября, когда социальная опека отказалась выплачивать детские пособия, так как женщина всё ещё состоит в браке с отцом ребёнка. Несколько походов в МФЦ не привели ни к чему, а денег на проживание у молодой мамы не осталось. Вернуться на работу в магазин она тоже не могла: оставить маленькую Милану было не на кого. Знакомая рассказала Кристине о кризисных центрах, и уже на следующий день они заселились в приют «Нечаянная радость». Ребёнку тут же нашли необходимую зимнюю одежду, памперсы, средства гигиены и подарили море игрушек.

– Было не по себе, когда я только приехала сюда, ведь я ничего не знала о таких местах, – признаётся Кристина. – У меня было нервное расшатанное состояние: непонятно, что делать дальше, как содержать ребёнка. Но здешний психолог мне очень помог. Сейчас стараемся вернуть пособия на Милану, и когда всё наладится, найду собственное жильё.

В приюте журналисты "ОГ" застали всего несколько матерей с детьми, остальные женщины в это время находились на работе. Фото: Галина Соловьёва

Татьяна Долматова с двумя своими дочерьми, пятилетней Ксюшейи двухлетнейКатей, живёт в приюте всего полтора месяца. До этого она дважды пыталась остаться в похожем центре в Первоуральске, но из-за частых визитов уже бывшего мужа решила переехать в Екатеринбург.

– Я очень благодарна, что есть такие места, – рассказывает Татьяна. – Все мои родные тоже рады, что я развелась с мужем и уехала. Возвращаться в родной город точно не буду. Тем более что не так давно я устроилась на работу в трапезной при церкви, да и для детей уже нашлось место в садике.

Ещё одна подопечная приюта Юлия обратилась за помощью этим летом, когда была на третьем месяце беременности. Из-за непростых отношений с матерью девушке нужно было срочно найти новый кров.

– В тот период я была сильно подавлена, а сейчас уже намного лучше, – говорит Юлия. – Стены приюта – огромная моральная и финансовая поддержка. Благодаря этому месту я исполнила все свои планы – окончила курсы по психологии и астрологии, а в новый год вошла уже в новом статусе мамы.

Приют "Нечаянная радость" продолжает предоставлять временное проживание женщинам с детьми, когда многие кризисные центры всё ещё закрыты на карантин из-за коронавируса. Фото: Галина Соловьёва

Так как приют "Нечаянная радость" организован при Екатеринбургской епархии, то во всём интерьере приюта есть элементы, указывающие на православие Фото: Галина Соловьёва

Бесплатные центры поддержки матерей с детьми в Свердловской области Екатеринбург КЦСОН «Малахит». Телефон: +7 (343) 305–99–91

Православный приют для женщин «Нечаянная радость». Телефон: +7 (902) 874–14–62

Межрегиональная общественная организация по содействию семьям с детьми в трудной жизненной ситуации «Аистёнок». Телефон: +7 (343) 367–47–35. Первоуральск Приют «Мать и дитя». Телефон: +7 (902) 509–11–28 Нижний Тагил Кризисный центр для беременных и женщин с детьми «Ты не одна». Телефон: +7 (900) 214–25–77 Нижняя Тура Центр социальной помощи семье и детям. Телефон: +7 (343) 422–70–58 Артёмовский Центр социальной помощи семье и детям. Телефон: +7 (343) 635–51–61 Богданович Центр социальной помощи семье и детям. Телефоны: +7 (343) 762–13–76, +7 (343) 2–19–15 В связи с пандемией коронавируса некоторые кризисные центры временно не предоставляют возможность проживания, поэтому прежде, чем обратиться туда, лучше предварительно позвонить.

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