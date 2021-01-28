В посёлке при станции Таватуй жители бояться остаться без почты и медпункта

Вот по таким улицам села Таватуй приходится идти по утрам детям к школьному автобусу Фото: Алексей Кунилов

Пенсионерка Людмила Голубчикова из села Таватуй (посёлок при железнодорожной станции Таватуй, не путать с одноимённым посёлком, расположенным на другой стороне озера Таватуй рядом с Серовским трактом. – Прим. ред.) пожаловалась в нашу редакцию, что социальная сфера в их населённом пункте пришла в полный упадок.

– Наша станция появилась во время строительства Уральской горнозаводской железной дороги, – рассказывает Людмила Голубчикова. – Рядом – гора Берёзовая, хранилище питьевой воды, её не тронули во время строительства, потому что изыскательские работы вели очень умные люди, и за станцией дорога идёт петлёй, огибая гору… Сейчас же всё стало совсем не так, как раньше. Нас, пенсионеров станции Таватуй, очень беспокоит, что мы можем остаться без почты и без медпункта – это последнее, что уцелело от социальной сферы в посёлке. Всё остальное закрыто или разрушено. Сейчас почта располагается в доме дореволюционной постройки на втором этаже. Туда ведёт очень крутая лестница – не каждый из стариков отважится подняться. Жалко смотреть и на само здание, до того оно старое. Когда-то давно там был постоялый двор, где меняли лошадей: через соседнее село Починок и наше шла короткая дорога на Ирбитскую ярмарку с Московского тракта. Представляете, в какую старину всё уходит!

Медпункт, а по нынешнему фельдшерско-акушерский пункт, располагается в здании 1933 года постройки. Его, по словам нашей собеседницы, она отстояла лет 20 назад, когда была членом общественного совета посёлка, – его тоже хотели закрыть.

– У нас был детский сад, потом там работала школа. Но здание сгорело, и его разобрали – теперь школьников возят на занятия в посёлок Калиново, – говорит Людмила Павловна. – Ни клуба, ни библиотеки у нас тоже давно нет. Клуб сгорел, но там хоть голосовать можно было. А ведь когда клуба не стало, дело доходило до того, что негде было организовать избирательный участок – голосовали на квартире. Только недавно рядом с медпунктом под общественные нужды отремонтировали помещение – там в прошлом году и голосовали.

Также пенсионерку волнует, что в родном селе не освещаются улицы по ночам.

– В осенне-зимнее время утром рано ещё темно, и дети вынуждены идти тёмными улицами до остановки, где их забирает школьный автобус. В общем, плюнули на нас все, – сетует Людмила Павловна. – Хотя наш посёлок не такой уж и маленький. Рядом расположены сады, летом на станции с электричек сходит полно народу, работает пять магазинов. О проблемах посёлка постоянно пишем, женщины ходят собирают подписи, но ничего не меняется.

Корреспондент «Облгазеты» попросил главу Невьянского городского округа Александра Берчука прокомментировать проблемы села Таватуй, которые подняла наша читательница. Тот заметил, что организация работы фельдшерско-акушерского пункта и почты относится к государственным и региональным полномочиям. А развитие социальной сферы определяется программой развития городского округа.

– Сейчас и в Невьянске не на всех улицах есть освещение. Приоритеты здесь определяются исходя из того эффекта, который дадут вложенные средства. Поэтому прежде всего уличное освещение появляется там, где больше всего жителей, – сказал Александр Берчук. – У нас в муниципальном образовании расположено 35 населённых пунктов. Понятно, что мы не можем везде одновременно создать условия для проживания людей такого же качества, как в Екатеринбурге. Поэтому идём по пути максимально эффективного вложения бюджетных денег.

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Опубликовано в №015 от 29.01.2021