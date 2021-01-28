За год население России сократилось на полмиллиона человек

Последний раз сокращение населения схожего масштаба фиксировалось 15 лет назад, в 2005 году. Фото: Галина Соловьёва.

За прошедший 2020 год население России сократилось на 510 тысяч человек. По данным на 1 января 2021 года, численность населения страны составляло 146 миллионов 238 тысяч человек.

По данным Росстата, на 1 января 2020 года население России составляло 146 млн 748 тысяч человек.

Отмечается, что последний раз сокращение населения схожего масштаба фиксировалось 15 лет назад, в 2005 году. Так, на 1 января 2005 года численность населения страны составляла 143,8 млн человек, а к 1 января 2006 года этот показатель снизился до 143,2 млн человек. С 2006 по 2009 население сократилось до 142,7 млн человек, после чего ежегодно наблюдался прирост.

Самый большой прирост численности населения за последние 15 лет наблюдался в 2014 году - с 1 января 2014 по 1 января 2015 года население страны увеличилось со 143,7 млн до 146 млн человек. Это связано с тем, что в начале 2014 года в состав России вошёл Крым.

Напомним, вчера "Областная газета" сообщала о сокращении численности населения в Свердловской области. По предварительной информации на 1 января 2021 года, в регионе проживают 4 млн 292 тыс. человек. Годом ранее на Среднем Урале насчитывалось 4 млн 311 тыс. человек, следовательно, за год численность населения сократилась на 19 тыс.