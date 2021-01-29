Где жил Борис Ельцин, стоит ли паниковать из-за Госдолга Свердловской области и сколько на Урале самозанятых: главное в номере за 29 января

Доброе утро! Рассказываем о самых интересных материалах в номере "Областной газеты" за 29 января.

В понедельник, 1 февраля исполняется 90 лет со дня рождения первого Президента России Бориса Ельцина. К юбилею легендарного земляка «Областная газета» запускает спецпроекте «Здесь жил Ельцин». В рамках проекта расскажем обо всех местах, где жил первый Президент России - от комнаты в общежитии до элитной квартиры на набережной реки Исети. Всего было десять адресов. Первый материал — о студенческом корпусе №6 УПИ по ул. Комсомольской, где Борис Николаевич познакомился со своей будущей женой Наиной Иосифовной.

В Свердловской области продолжает расти госдолг: на 1 января он достиг беспрецедентного показателя - 114,4 млрд рублей. С одной стороны, 2020 год был тяжёлым, на борьбу с пандемией ушло много средств. С другой – цифра пугает, ведь любые долги надо отдавать. «Областная газета» разобралась, что означает эта цифра и когда можно начинать паниковать.

В 2020 году Свердловская область заняла пятое место в России по числу самозанятых. По этому показателю регион уступил только Москве, Московской области, Санкт-Петербургу и Республике Татарстан. Об этом сообщили участники прошедшей в Екатеринбурге пресс-конференции, посвящённой годовщине присоединения Среднего Урала к эксперименту по установлению для этой категории граждан специального налогового режима.

Антон Музыкантский, воспитанник школы Ллойда Уэббера и Школы-студии МХАТ, поставил на Урале мюзикл «Одолжите тенора». На российскую премьеру зрители прилетели даже из Москвы. Интервью с 23-летним русским режиссёром с британскими корнями - в "Областной газете".