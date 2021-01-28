Объединение трёх партий и отставка главы Каменска-Уральского: дайджест политических новостей

"Областная газета" подготовила для вас дайджест главных новостей о политике уходящего дня. Фото: Павел Ворожцов.

Добрый вечер! "Областная газета" подготовила для вас дайджест главных новостей о политике уходящего дня.

После предложения губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева занять одну из должностей в региональном правительстве, мэр Каменска-Уральского Алексей Шмыков досрочно ушёл в отставку. Указом главы Среднего Урала Алексей Шмыков назначен заместителем губернатора, который будет курировать деятельность министерства промышленности и науки Свердловской области, министерства природных ресурсов, МинАПК и потребительского рынка, а также департамент ветеринарии.

27 января гордума Каменска-Уральского приняла отставку бывшего мэра, а уже сегодня был назначен исполняющий обязанности главы города. Им стал первый замглавы по городскому хозяйству Алексей Герасимов.

Лидеры политических партий "Справедливая Россия" (Сергей Миронов), "За правду" (Захар Прилепин) и "Патриоты России" (Геннадий Семигин) подписали манифест об объединении левопатриотических сил. Согласно тексту манифеста, решение об объединении принято на основе взаимного уважения и общих целей.

Андрей Курочкин по собственному желанию покинул пост главы Железнодорожного района Екатеринбурга. Он возглавлял районную администрацию несколько лет. На должность Андрей Курочкин был назначен 14 ноября 2016 года.

Куратором избирательной кампанию "Единой России" от Свердловской области на выборах в Госдуму РФ 2021 года назначен Максим Иванов. Также он заявил "Областной газете", что планирует участвовать во внутрипартийном голосовании.

Врип главы Екатеринбурга Алексей Орлов провёл рабочую встречу с сенатором Совета Федерации, первым губернатором Свердловской области Эдуардом Росселем. Они обсудили перспективы развития уральской столицы и планы по празднованию 300-летия города. Эдуард Россель пожелал Алексею Орлову удачи в конкурсе на выбор мэра Екатеринбурга, а в свою очередь врип главы уральской столицы поблагодарил сенатора Совета Федерации за поддержку.

Евгений Куйвашев подписал документ, которым скорректировал обязанности трёх ключевых заместителей - первого замгубернатора Александра Высокинского, замгубернаторов Алексея Шмыкова и Олега Чемезова. Подробности читайте здесь.