В центре Екатеринбурга демонтировали незаконный киоск с шавермой

Прокуратура доказала, что у предпринимателя нет права занимать данный земельный участок и размещать там киоск. Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области.

В Екатеринбурге принудительно ликвидировали незаконный киоск с шавермой на улице 8 Марта, 13. Владельцу торгового павильона придётся возместить расходы на демонтаж объекта.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области, ранее прокуратура Ленинского района города доказала в суде, что у предпринимателя нет права занимать данный земельный участок и размещать там киоск. Ответчика обязали освободить территорию, ему дали срок для добровольного исполнения требования, но он проигнорировал решение суда.

Тогда мэрия Екатеринбурга совместно с судебными приставами демонтировала и вывезла киоск. Расходы на демонтаж и исполнительский сбор в размере 5 тыс. рублей за неисполнение решения суда возложат на индивидуального предпринимателя.

Напомним, ранее "Областная газета" сообщала о том, что за ближайшие пять лет власти уральской столицы намерены ликвидировать 1 650 мелких нестационарных торговых объектов и 66 крупных.