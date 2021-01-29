В Екатеринбурге застроят микрорайон Завокзальный

Значительная часть рассматриваемой под застройку территории находится в зоне размещения производственно-складских и логистических объектов. Фото: Галина Соловьёва

Врип главы Екатеринбурга Алексей Орлов одобрил проект развития Завокзального микрорайона. Там планируют построить 1,95 млн кв. м жилья для 68 тысяч человек.

В рамках проекта МБУ "Мастерская генерального плана" предложило создать в микрорайоне 8,7 тысячи мест в школах и 3,7 тысячи - в детсадах. На Свердловской железной дороге готовы подключиться и модернизировать железнодорожный вокзал, чтобы он мог в том числе принимать скоростные поезда.

В ходе совещания по развитию Завокзального микрорайона в мэрии отмечалось, что промпредприятия будут сохранены, а вот производственно-складские объекты, загрязняющие воздух, планируется перенести.

"Мы понимаем, что реализация этого проекта возможна при сохранении производственных предприятий; строительстве социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры; решении всех вопросов с собственниками на данной территории; проработке механизма выноса производственно-складских объектов, оказывающих негативное влияние на экологию Екатеринбурга", - написал Алексей Орлов в своём Instagram.

В итоге он поручил профильным службам мэрии приступить к поэтапной реализации градостроительного проекта.