Владимир Путин выразил соболезнования близким Василия Ланового

28 января скончался народный артист СССР Василий Лановой в возрасте 87 лет. Соболезнования родным и близким выразил Президент России Владимир Путин.
Глава государства направил телеграмму с соболезнованиями, сообщает пресс-служба Кремля.
Две недели назад Владимир Путин направлял телеграмму самому Василию Лановому, поздравляя его с 87-летием.
Известно, что Василий Лановой был госпитализирован с коронавирусом. Накануне его состояние ухудшились, его перевели в реанимацию.
Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. В Театре им. Е. Вахтангова служил с 1957 года. Снимался в фильмах "Офицеры", "Алые паруса", "Война и мир", "Анна Каренина", "Павел Корчагин", "Полосатый рейс". Василий Лановой - Герой Труда РФ, лауреат множества премий, включая Ленинскую.