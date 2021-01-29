Владимир Путин выразил соболезнования близким Василия Ланового

Василий Лановой - Герой Труда РФ, лауреат множества премий, включая Ленинскую. Фото: kremlin.ru

28 января скончался народный артист СССР Василий Лановой в возрасте 87 лет. Соболезнования родным и близким выразил Президент России Владимир Путин.

Глава государства направил телеграмму с соболезнованиями, сообщает пресс-служба Кремля.

Две недели назад Владимир Путин направлял телеграмму самому Василию Лановому, поздравляя его с 87-летием.

Известно, что Василий Лановой был госпитализирован с коронавирусом. Накануне его состояние ухудшились, его перевели в реанимацию.