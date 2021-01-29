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29 января 2021, 12:54

Владимир Путин выразил соболезнования близким Василия Ланового

Владимир Путин и Василий Лановой

Василий Лановой - Герой Труда РФ, лауреат множества премий, включая Ленинскую. Фото: kremlin.ru

28 января скончался народный артист СССР Василий Лановой в возрасте 87 лет. Соболезнования родным и близким выразил Президент России Владимир Путин.

Глава государства направил телеграмму с соболезнованиями, сообщает пресс-служба Кремля.

Две недели назад Владимир Путин направлял телеграмму самому Василию Лановому, поздравляя его с 87-летием.

Известно, что Василий Лановой был госпитализирован с коронавирусом. Накануне его состояние ухудшились, его перевели в реанимацию.

Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. В Театре им. Е. Вахтангова служил с 1957 года. Снимался в фильмах "Офицеры", "Алые паруса", "Война и мир", "Анна Каренина", "Павел Корчагин", "Полосатый рейс". Василий Лановой - Герой Труда РФ, лауреат множества премий, включая Ленинскую.

Областная газета Свердловской области

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