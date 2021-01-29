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29 января 2021, 13:45

Cкончались 2000 свердловчан с COVID-19

Машина скорой помощи едет по городу

Всего с начала 2021 года скончалось более 500 свердловчан с COVID-19 - четверть от общего числа. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области зафиксировали смерть ещё 15 человек с подтверждённым коронавирусом. Общее число жертв инфекции перевалило за 2 тысячи.

Всего с начала 2021 года скончалось более 500 свердловчан с COVID-19 - четверть от общего числа.

"Зарегистрировано 15 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 2 004", - сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Накануне стало известно о 16 погиших. В тяжёлом состоянии в больницах находятся около 400 свердловчан. Выявлено 362 новых заболевших.

Добавим, в целом по России сегодня зафиксировано 534 случая смерти от коронавируса. За всё время пандемии скончались 72,1 тысячи россиян.

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