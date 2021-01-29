Вытрезвители на Среднем Урале не заработают, пока не сообразят «на троих»

Чтобы опьяневший человек не стал жертвой преступников, его поместят в вытрезвитель. Фото: Станислав Мищенко

С 1 января этого года в России вступил в силу закон о возрождении вытрезвителей (см. «ОГ» №1 от 06.01.2021). Но на календаре уже конец января, а в Свердловской области они так и не появились. Как выяснил журналист «Облгазеты», никакой ясности по этому вопросу до сих пор нет.

Где и кем будут создаваться вытрезвители, сколько их требуется в нашем регионе, как туда будут помещать пьяных, сколько будут стоить услуги по вытрезвлению – на все эти вопросы ни у главного нарколога Свердловской области Олега Забродина, ни у главного врача Свердловской областной наркологической больницы, главного нарколога Уральского федерального округа Антона Поддубного нет ответов. Разработать и принять документы по порядку создания и работы вытрезвителей должны органы исполнительной власти субъектов России – региональный минздрав, министерство социальной политики и главное управление внутренних дел региона. Но есть ли результат этих размышлений «на троих», представители наркологических служб не в курсе.

– Пока все находятся в стадии раздумий, – говорит Олег Забродин. – У нас регулярно проходят заседания комиссии по профилактике правонарушений при губернаторе Свердловской области. Надеюсь, скоро представители органов внутренних дел поднимут этот вопрос и будет принято протокольное решение по выработке критериев вытрезвителей.

Впрочем, основные черты вытрезвителей специалисты себе представляют. Это должны быть отдельные учреждения, куда будут принимать лиц в лёгкой или средней степени опьянения, которым предстоит протрезветь в безопасном месте под наблюдением медработника. Существующие больничные койки под вытрезвители отдавать не должны так же, как и оказывать медицинскую помощь в таких учреждениях, поскольку опьянение – не болезнь, а временное состояние. Услуги вытрезвителей должны быть платными. Но что будет с теми, кто не в состоянии заплатить?

– Помещать человека в вытрезвитель будут на основании постановления, составленного полицией после медицинского освидетельствования, – объясняет Олег Забродин. – Существует система, которая способна заставить расплатиться за оказанные услуги, либо направить, говоря старым понятием, на исполнительные работы на 15 суток.

К слову, несмотря на массовую ликвидацию вытрезвителей по всей России в начале 2010-х годов, в некоторых регионах России они действуют – например, в Челябинске. Такой специальный центр там открыли в 2018 году, и пребывание в нём бесплатное.

– Челябинский центр временного пребывания для лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, финансируется из городского бюджета, – рассказывает учредитель центра, председатель комитета социальной политики администрации Челябинска Лариса Мошкова. – На его содержание выделяется примерно 13 миллионов рублей в год, услуги оказываются бесплатно. Но эти затраты оправданны, поскольку подобные учреждения должны заниматься профилактикой. Центр сотрудничает с наркологическими и реабилитационными организациями, помогает тем, кто хочет заняться лечением, вернуться к нормальной жизни.

Опыт Челябинска показывает, что 50–60 процентов клиентов вытрезвителя – безработные, лица с низким достатком, без определённого места жительства. Скорее всего, таким же будет контингент и свердловских вытрезвителей. Так что их самоокупаемость, а тем более доходность – сомнительны.