В Серове проверили вагонное депо, где замерзали работники. Фото: Алексей Кунилов.

Серовская транспортная прокуратура совместно со специалистами Роспотребнадзора проверила соблюдение температурного режима в вагонном ремонтом депо Серов-Сортировочный АО "ВРК-2". Чтобы не замёрзнуть, работникам депо приходилось утепляться.

Установлено, что на производственных участках депо температура воздуха была в два раза ниже допустимой. В связи с этим сотрудники были вынуждены выполнять свои трудовые функции в верхней одежде, испытывая дискомфорт в работе.

По результатам проверки начальнику депо внесено представление, которое находится на рассмотрении. Кроме того, решается вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях в отношении должностного и юридического лиц, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Добавим, в начале месяца от холода страдали пассажиры поезда сообщением Приобье ‒ Екатеринбург. Проводится проверка. По предварительным данным, в связи с технической неисправностью отопительной системы температура воздуха в поезде не поднималась выше 12 градусов.