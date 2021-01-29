В ряде городов Свердловской области 30 и 31 января пройдут ярмарки. Список

В ряде городов Свердловской области 30 и 31 января пройдут ярмарки. Фото: Галина Соловьёва.

В последние выходные января жители Свердловской области смогут посетить ярмарки и приобрести на них продовольственные и непродовольственные товары. Рассказываем, в каких городах будут развёрнуты торговые ряды.

Ранее приглашение на ярмарку было опубликовано на официальном сайте администраций Ревды. По имеющимся данным, палатки появятся на участке улицы Мира (от Максима Горького до Чайковского). В связи с этим водителей предупредили о закрытии движения с 08:00 до 17:00 в субботу и воскресенье. Проезды во дворы близстоящих домов перекрываться не будут.

Горадминистрация обращается к владельцам автомобилей с просьбой убрать транспортные средства с места проведения ярмарки. Также водителям необходимо заранее спланировать свой маршрут движения в выходные.

Чтобы выяснить, в каких ещё городах и сёлах региона пройдут ярмарки, "Облгазета" обратилась к плану проведения подобных мероприятий, расчитанному на 2021 год. Он размещён на сайте свердловского министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка.