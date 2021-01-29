В ряде городов Свердловской области 30 и 31 января пройдут ярмарки. Список

В последние выходные января жители Свердловской области смогут посетить ярмарки и приобрести на них продовольственные и непродовольственные товары. Рассказываем, в каких городах будут развёрнуты торговые ряды.
Ранее приглашение на ярмарку было опубликовано на официальном сайте администраций Ревды. По имеющимся данным, палатки появятся на участке улицы Мира (от Максима Горького до Чайковского). В связи с этим водителей предупредили о закрытии движения с 08:00 до 17:00 в субботу и воскресенье. Проезды во дворы близстоящих домов перекрываться не будут.
Горадминистрация обращается к владельцам автомобилей с просьбой убрать транспортные средства с места проведения ярмарки. Также водителям необходимо заранее спланировать свой маршрут движения в выходные.
Чтобы выяснить, в каких ещё городах и сёлах региона пройдут ярмарки, "Облгазета" обратилась к плану проведения подобных мероприятий, расчитанному на 2021 год. Он размещён на сайте свердловского министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка.
- Арамиль (ул. 1 Мая, 7) – универсальная ярмарка (30 января);
- Екатеринбург (Владимира Высоцкого, 12а, ул. Баумана, 48/пер. Черноморский, 2, ул. Санаторная, 3, пересечение улиц Вильгельма де Генина и Краснолесья) – универсальная и сельскохозяйственная ярмарки круглый год (ежедневно с 8:00 до 22:00), а также по адресу ул. Академика Щварца, 17 (до 31 января);
- Качканар (ул. Гикалова, 7а, 7б) – универсальная ярмарка "Для всей семьи" (29-31 января);
- Кировград (ул. Свердлова, 40) – универсальная ярмарка "Для всей семьи" (до 31 января с 9:00 до 17:00);
- Краснотурьинск (ул. Коммунальная, 75) – универсальная ярмарка (29-31 января);
- Красноуральск (ул. Ленина, сквер) – универсальная ярмарка (до 31 января), а также на площади у ТЦ 30 января;
- Красноуфимск (ул. Рогозинниковых, 35) – универсальная и сельскохозяйственная ярмарки (по декабрь 2021 года);
- Кушва (ул. Союзов и Станционная в районе торговых рядов) – универсальная ярмарка (до 31 января);
- Верхняя Салда (ул. Р. Молодёжи, 41) – универсальная ярмарка (30 и 31 января);
- село Бызово (ул. Ленина, между домами № 7 и № 9) – универсальная ярмарка (по воскресеньям с 11:00 до 15:00);
- Реж (на ул. Ленина, 37а) – универсальная ярмарка (еженедельно с пятницы по воскресенье);
- Туринск (ул. Свердлова, 82) – универсальная ярмарка (ежедневно с 8:00 до 16:00).